Московский банк купил финансовый актив УГМК

Московский Кредитный Банк купил старейший региональный банк, входивший в группу УГМК. Сделка анонсировалась еще в прошлом году, но для нее нужно было одобрение антимонопольщиков.

УГМК и Московский кредитный банк (МКБ) завершили сделку по купле-продаже долей банка «Кольцо Урала», теперь 100% уральского банка принадлежит МКБ.

В Московском кредитном банке сообщили, что эта сделка «отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников».

Уверен, что синергия уникального опыта «Кольца Урала» в Уральском регионе и профессиональных компетенций МКБ только повысит качество сервисов для нас как клиентов банка и сделает наше сотрудничество еще более конструктивным. Помимо этого УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для развития своей основной деятельности: горного дела и металлургии, — прокомментировал сделку генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

По словам первого заместителя председателя правления МКБ Михаила Полунина, «сотрудничество с группой УГМК носит стратегический долгосрочный характер»:

Специалисты КБ «Кольцо Урала» обладают уникальной экспертизой, которая и в будущем ляжет в основу преобразований. Благодаря наработанным клиентским отношениям у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг.

Для УГМК «Кольцо Урала» «останется ключевым банком для получения банковских услуг предприятиями группы в части расчетно-кассового обслуживания, услуг эквайринга и иных». Объединение пройдет поэтапно, для клиентов условия по действующим договорам не изменятся.

Отметим, что разговоры о продаже банка появились в 2019 г., когда началась реорганизация активов «Уральской горно-металлургической компании». Тогда же стало известно о ликвидации общества «УГМК-Холдинг», все активы сконцентрировались в ОАО «УГМК». А в декабре 2020 г. Московский кредитный банк попросил у ФАС разрешение купить 100% акций банка «Кольцо Урала». Соответствующее ходатайство было направлено в антимонопольную службу, писал DK.RU. В пресс-службе УГМК тогда сообщили, что переговоры о сделке велись с начала 2020 г. Сумма сделки не раскрывается.

«Кольцо Урала» — один из старейших региональных банков, входил в состав группы УГМК. По размеру активов занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России. Активы составляют 40,1 млрд руб. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка. Основным владельцем Московского кредитного банка является концерн «Россиум» Романа Авдеева. По итогам третьего квартала 2020 г. активы банка составили 2,988 трлн руб.