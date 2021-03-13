Общественную палату Екатеринбурга возглавил ректор УрГЭУ

Председателем Общественной палаты Екатеринбурга стал Яков Силин. За его избрание проголосовали почти единогласно. В новый созыв Общественной палаты вошли девелоперы, банкиры и промышленники. СПИСОК

Председателем шестого созыва Общественной палаты Екатеринбурга стал ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин. За него проголосовали 29 членов палаты, один человек воздержался, передает Znak.com. Силин был единственным кандидатом на этот пост.

Заместителями Силина в общественной палате стали глава НПО автоматики Андрей Мисюра, генеральный директор компании «УГМК-застройщик» Евгений Мордовин и директор некоммерческой организации «Свердловский областной благотворительный фонд», экс-глава Орджоникидзевского района Сергей Черкасов.

Яков Силин с 1996 по 2005 гг. работал председателем думы Екатеринбурга. В 2008-2010 гг. — в правительстве Пермского края, с 2010 по 2012 гг. — в аппарате полпреда президента в УрФО. В 2012-2015 гг. работал сначала руководителем администрации губернатора Свердловской области, затем вице-губернатором и заместителем председателя правительства Свердловской области. В 2013 г. участвовал в выборах главы Екатеринбурга, но проиграл. УрГЭУ возглавил в 2015 г., а в 2020 г. переизбрался на второй срок, сообщал DK.RU.

Всего в составе палаты 33 человека. Помимо уже названных членов, занявших руководящие посты, в нее вошли: председатель свердловского отделения Ассоциации студентов России Иван Голубых, глава городской организации инвалидов войны в Афганистане Михаил Горюнов, адвокат Иван Кадочников, руководитель спортшколы «Локомотив» Алексей Мешавкин, предприниматель Владимир Мороз, общественный помощник регионального бизнес-омбудсмена Юлия Рыцева, предприниматель Максим Спасский, учитель Наталья Попова, ректор Горного университета Алексей Душин, председатель Чкаловского отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский, глава Горно-металлургического профсоюза Валерий Кусков, руководитель областного представительства «Ростеха» Павел Лыжин, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, общественник, активист проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, замдиректора лицея № 12 Евгений Вотинев, председатель свердловского Союза женщин Ольга Гапонец, глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, владелец ГК PRO Андрей Гончаров, учитель Юлия Завьялова, глава Городского совета ветеранов Федор Ледерер, главный врач противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева, предприниматель Фарит Набиуллин, священник Данил Рябинин, управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Из предыдущего, пятого созыва в новый вошли только три члена: руководитель екатеринбургского подразделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана иноагентом) Екатерина Петрова, экс-директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков и президент Общества товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова.

Общественная палата — связующее звено между обществом и властью. Можно рассматривать проекты, осуществлять общественный контроль, давать рекомендации городской думе и мэрии. У членов палаты есть возможность влиять на жизнь города. Общественная палата может стать общественной площадкой для многих городских проектов, — отмечала ранее Екатерина Петрова (цитата по Е1).

Любопытно, что финансировать работу нового созыва впервые будет не администрация Екатеринбурга — депутаты Гордумы приняли палату под свой контроль.