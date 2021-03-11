В Екатеринбурге медицинский проект за 336 млн руб. превратился в долгострой

Здание Территориального центра медицины катастроф должны быть сдать в эксплуатацию в декабре 2020 г., но стройка остановилась, практически не начавшись.

Строительство здания Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) в Екатеринбурге на улице Светлореченской должно было завершиться в декабре 2020 г., но остановилось на уровне свай.

Заказчиком выступает «Управление капстроительства по Свердловской области», генподрядчик — ФГУП «Дирекция строящихся объектов» Федерального медико-биологического агентства России. Был заключен контракт почти на 336 млн руб. Планировалось строительство четырехэтажного здания ТЦМК, тренировочной площадки, а также благоустройство прилегающей территории. Под эти цели была выделена территория площадью 20,4 тыс. кв. м. По данным ЕАН, заказчик и генподрядчик не смогли наладить взаимодействие и пошли в суд.

Также стороны предъявили друг другу финансовые претензии. УКС запросил около 4,4 млн руб. как задолженность по госконтракту, а ФГУП подал ответный иск на 26,8 млн. Решение по делу пока не принято. В региональном минстрое ЕАН пояснили, что расторгли контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, так как тот выполнил работы по устройству фундаментов объекта с существенным отклонением от проектной документации. И по данным областного Минстроя, УКС рассматривает техническую и юридическую возможность провести экспертизу фундамента, чтобы скорректировать проект и возобновить строительство.

Ранее DK.RU писал, что сам Территориальный центр медицины катастроф был заказчиком основной закупки, связанной с мобильным госпиталем, который с началом пандемии разворачивали на площадях «Екатеринбург-Экспо». Стоимость всей закупки на поставку и монтаж медицинского мобильного комплекса оценивалась в 190,4 млн руб. Из них 80,1 млн руб. — на первый климатизированный медицинский модуль, 59,5 млн руб.— на второй модуль, 25,8 млн руб.— на концентратор кислорода, 25 млн руб. — на доставку и монтаж двух этажей госпиталя.