Google и Минцифры вводят налоги для блогеров. Платить предстоит до 30% от дохода с рекламы

Теперь российские блогеры, которых смотрят в США, будут обязаны платить налоги. Это касается всех, кто зарабатывает в YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

Корпорация Google планирует ввести налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США. Ранее Минцифры России предложило обязать иностранные компании платить НДФЛ с рекламы у российских блогеров, пишет РБК.

Налоговая ставка составит от 0 до 30%, зависеть она будет от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отметили в Google.

Но если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. Налог будут удерживать со всей суммы, а не только с дохода, который получен после просмотра контента в США. Нововведение коснется YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

Платить новый налог скорее будут авторы, чей контент рассчитан на русскоязычную диаспору в США, пояснил «Коммерсанту» директор департамента ТВ и контента Jason & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, в России не так много блогеров, которые записывают ролики для YouTube на английском языке и могут быть интересны жителям США.

Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования, — прокомментировал инициативу Минцифры глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд рублей. Сейчас поступления от рекламы, заказанной иностранной компанией у блогера, как правило, приходят на его личный счет.

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