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Сбер выдал в УрФО первый кредит по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Сбер выдал в УрФО первый кредит по новой программе кредитования бизнеса под 3%
Иллюстрация: Сбербанк

Уральский банк Сбербанка выдал первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Первый кредит получила предпринимательница из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, чья деятельность связана с оказанием услуг в сфере красоты и здоровья, а также розничной торговлей.

Мы уверены, что новая программа льготного кредитования станет действенной мерой поддержки бизнеса. Банк готов оперативно рассматривать заявки в рамках новой программы и консультировать клиентов по условиям ее применения, — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Сбер получил уже более 200 заявок от клиентов со всей страны на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Всего по программе банк планирует предоставить более 100 млрд рублей.

Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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