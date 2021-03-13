Шахматный турнир претендентов, остановленный из-за коронавируса, продолжится в апреле

19 апреля в Екатеринбурге стартует турнир претендентов на шахматную корону, приостановленный весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Год назад участники успели провести все партии первого круга.

О возобновлении соревнований сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. По его словам, отель Hyatt останется местом проведения турнира:

Пришло письмо от [Аркадия] Дворковича [президента Международной шахматной федерации (FIDE)], отелем проживания, по крайней мере, прописан Hyatt. И сам турнир, думаю, тоже будет проходить в Hyatt, не будем выводить спортсменов из отеля (цитата по сообщению ТАСС).

Ранее сообщалось, что площадка турнира может быть перемещена в резиденцию губернатора или «Синара Центр».

Степанян добавил, что подготовка к турниру «идет по плану»: в ближайшие дни начнутся оперативные совещания, касающиеся соревнований. Спортсмены начнут приезжать в Екатеринбург уже в апреле, трансфер будет осуществляться через Москву. Соревнования возобновятся с 19 апреля.

Турнир претендентов на шахматную корону, в котором лучший из восьми ведущих гроссмейстеров мира бросит вызов действующему чемпиону, должен был пройти в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 г. Однако эти даты пришлись на пик ввода ограничений в связи с пандемией коронавируса. В марте участники успели провести все партии первого круга, после чего 26 марта турнир был остановлен, сообщал DK.RU.

В турнире претендентов участвуют Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Ван Хао, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко и Максим Вашье-Лаграв. Победитель этого турнира встретится в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Заявку Екатеринбурга на проведение престижного международного соревнования президентский совет FIDE официально одобрил в сентябре 2019 г. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 г. в Берлине — тогда победил Фабиано Каруана из США, однако американец не смог обыграть чемпиона Магнуса Карлсена.

Соорганизатором события является владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский, который возглавляет Федерацию шахмат Свердловской области. За помощь, оказанную региону в борьбе с коронавирусом в 2020 г., он и еще два крупнейших бизнесмена региона — Андрей Козицын (УГМК) и Игорь Алтушкин (РМК), получили статуэтки в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»).