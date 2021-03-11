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Стало известно, какие районы затронет реновация в Екатеринбурге

Стало известно, какие районы затронет реновация в Екатеринбурге
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Минстрой озвучил территории, на которых в первую очередь начнется региональная реновация по примеру Москвы. Но чтобы новый закон заработал, нужно принять еще два десятка правовых акта.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТИ

В первую очередь реновация в Екатеринбурге начнется на Уралмаше, Эльмаше, Вторчермете. Границы кварталов определят к апрелю. Однако, как рассказал заместитель министра строительства региона Максим Пучков, чтобы механизм заработал, в регионе необходимо принять девять обязательных правовых актов и 13 рекомендуемых, так как федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) рамочный.

Напомним, ранее комитет по строительству и развитию инфраструктуры свердловского заксобрания одобрил законопроект о реновации без общественных обсуждений, которые пытались инициировать активисты. Закон призван ускорить процесс расселения ветхого и аварийного жилья в регионах. Однако под снос в рамках программы КРТ могут попасть и дома, возведенные в период индустриального домостроения.

При этом федеральный закон определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — как формировать границы КРТ, какие объекты и по каким критериям включать, каким образом и на каких условиях проводить расселение ветхих домов — отданы на откуп региональным властям.

Ранее DK.RU просил юристов, девелоперов и Минстрой прокомментировать, что закон о КТР принципиально меняет для застройщиков и собственников жилья, как будет применяться и ждет ли екатеринбуржцев большой снос жилья.

Автор: Анна Хлебникова
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