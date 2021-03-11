«Годы уносят внешнее и оказывается, что счастье — то, чем можно поделиться прямо сейчас»

«Мы бьемся с жизнью, думаем: вот получим премию, купим квартиру — будем довольны! А запомнится другое — как молодой папа играет на рояле вальс, а ты — кружишься под музыку, словно лист на ветру…».

Советский и российский нейрофизиолог, профессор Наталья Бехтерева в одном из своих интервью рассказала, что, на ее взгляд, на самом деле ценно в нашей жизни:

— Годы уносят все внешнее, и с возрастом душа человеческая постепенно освобождается от покровов и предстает в своем первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры. Можно быть самой собой, говорить что думаешь и как чувствуешь.

Наконец понимаешь, что счастье — это то, чем можно прямо сегодня и сейчас поделиться с другими, нечто крошечное, хрупкое и ужасно важное — семга по четвергам, которой так любит лакомиться приходящая домработница. Отрез самой лучшей шерсти для дорогой подруги. Теплый автограф на подаренной книге. Или десять самых вкусных пирожных из французской кондитерской.

Мы бьемся с жизнью, думаем: вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность — то-то будем довольны!

А запомнится навеки другое — как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон», а ты — кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру…

Наталья Петровна Бехтерева — советский и российский нейрофизиолог, крупный исследователь мозга. Кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, профессор. В 1990—2008) годах — научный руководитель Института мозга человека РАН. В детстве они с братом были названы детьми врага народа (отец,Петр Владимирович Бехтерев, был инженером и изобретателем), из-за чего воспитывались в детском доме, Великую Отчечественную войну пережили в блокадном Ленинграде.

Наталья Петровна является автором около 400 научных работ (в том числе 18 монографий), многих глав в отечественных и иностранных руководствах по физиологии. Создала научную школу, насчитывающую большое число ученых и врачей.

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