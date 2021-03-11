Аэропорту Екатеринбурга расширили список стран для полетов

Росавиация увеличила число стран, в которые можно улететь из Екатеринбурга. Авиаперевозчики получили допуски, но воспользоваться ими можно будет после открытия границ.

Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга за границу. Так, авиакомпании Royal Flight сможет выполнять рейсы в Грецию на остров Родос, авиперевозчику «Уральские авиалинии» разрешили летать в Тамчи (Киргизия), Карши, Бухару, Фергану, Нукус, Навои, Ургенч (Узбекистан), Шарджу (ОАЭ) и Каир (Египет). Кроме того, в зимний период в ОАЭ сможет летать авиакомпания «Россия».

«Алроса» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Карши и Фергану. Azur air — в Самарканд, Нукус, Наманган Термез и Ургенч. В летний сезон 2021 г. «Северный ветер» получил допуск на организацию чартерных рейсов в Акабу (Иордания) и Барселону (Испания).

При этом допуски не являются разрешением о возобновлении полетов в эти страны.

Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — подчеркивают в Росавиации.

Напомним, ранее ведомство выдало допуски авиакомпаниям на полеты из Екатеринбурга еще в несколько стран, в частности, в Черногорию, Болгарию и на Кипр. DK.RU рассказывал, что на данный момент из Екатеринбурга можно улететь в Анталью, Танзанию, Дубай.