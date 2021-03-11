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Аэропорту Екатеринбурга расширили список стран для полетов

Аэропорту Екатеринбурга расширили список стран для полетов
Иллюстрация: Кольцово

Росавиация увеличила число стран, в которые можно улететь из Екатеринбурга. Авиаперевозчики получили допуски, но воспользоваться ими можно будет после открытия границ.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга за границу. Так, авиакомпании Royal Flight сможет выполнять рейсы в Грецию на остров Родос, авиперевозчику «Уральские авиалинии» разрешили летать в Тамчи (Киргизия), Карши, Бухару, Фергану, Нукус, Навои, Ургенч (Узбекистан), Шарджу (ОАЭ) и Каир (Египет). Кроме того, в зимний период в ОАЭ сможет летать авиакомпания «Россия».

«Алроса» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Карши и Фергану. Azur air — в Самарканд, Нукус, Наманган Термез и Ургенч. В летний сезон 2021 г. «Северный ветер» получил допуск на организацию чартерных рейсов в Акабу (Иордания) и Барселону (Испания).

При этом допуски не являются разрешением о возобновлении полетов в эти страны.

Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — подчеркивают в Росавиации.

Напомним, ранее ведомство выдало допуски авиакомпаниям на полеты из Екатеринбурга еще в несколько стран, в частности, в Черногорию, Болгарию и на Кипр. DK.RU рассказывал, что на данный момент из Екатеринбурга можно улететь в Анталью, Танзанию, Дубай. 

Автор: Анна Хлебникова
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