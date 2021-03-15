Диагностика COVID-19 в Екатеринбурге. Где и за сколько сделать тесты на вирус и антитела

DK.RU рассмотрел цены, условия и сроки тестирования на новую коронавирусную инфекцию в ведущих коммерческих клинико-диагностических лабораториях Екатеринбурга.

Крупнейшие лаборатории города предоставляют пациентам возможность на платной основе пройти тестирование на SARS-CoV-2 (COVID-19) контактным и бесконтактным способом — сдать биоматериал в диагностическом центре, на дому самостоятельно или с вызовом медицинской сестры.

Основным рекомендованным методом лабораторной диагностики, подтверждающим заболевание, является определение РНК вируса в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Тест на антитела в крови качественно и количественно помогает выявить стадию развития инфекции — дает информацию о текущем или прошедшем инфекционном процессе.

IgM-антитела — свидетельствуют о бессимптомном или остром течении болезни в первые несколько дней после заражения.

IgG-антитела — свидетельствуют, что человек выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией.

Качественное исследование отображает наличие или отсутствие антител в крови. Количественный тест определяет концентрацию антител, что позволяет определить стадию инфекционного процесса и дает возможность рассчитать напряженность иммунитета — уровень невосприимчивости к возбудителям инфекции (иммунный ответ).

В Екатеринбурге Роспотребнадзор предоставил официальный допуск к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию пяти коммерческим лабораториям.

При положительном тесте на SARS-CoV-2 в лабораториях, не входящих в список референс-центров, результат выдается как «первично положительный», а биоматериал передается для проведения подтверждающего теста в референс-центр Роспотребнадзора (РПН). Результат первичного тестирования может быть как подтвержден, так и не подтвержден референсным центром.

Портал DK.RU рассмотрел цены и условия тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в референсных центрах и других ведущих коммерческих клинико-диагностических лабораториях Екатеринбурга на 2021 г.

Данные обзора приведены на основе информации открытых источников — официальных сайтов клинико-диагностических центров.

По состоянию на конец февраля 2021 г. цены на ПЦР-тест на COVID-19 в медицинских центрах Екатеринбурга находятся в интервале:

Обычный тест, срок исполнения (не считая дня забора) от 1 до 6 дней — от 1550 руб. до 2900 руб., мазок входит в стоимость.

Срочный тест, результат анализа известен в течение 12 часов — от 2100 руб. до 6000 руб., мазок входит в стоимость.

Суперсрочный тест, готовность анализа в течение 6 часов — может достигать 6400 руб., со справкой на английском языке — 8000 руб.

Необходимо отметить, что лаборатории ежемесячно проводят маркетинговые акции, соответственно, комплекс услуг и цены на диагностику SARS-CoV-2 часто меняются.

Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР

В таблице приведена стоимость обычного, срочного и суперсрочного теста, а также стоимость теста по сроку исполнения с учетом справки на иностранном языке в разбивке по лабораториям. Отдельно указана стоимость мазка и выезда мобильной бригады на дом. Окончательная стоимость теста в пункте забора складывается из стоимости анализа и мазка. На дому — из стоимости анализа, выезда мобильной бригады и стоимости взятия биоматериала, в том случае, если возможен и выбран контактный способ забора (с помощью медицинской сестры).

На сегодня самое доступное по цене предложение на определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в Екатеринбурге у клинико-диагностической лаборатории «ХЕЛИКС». Стоимость теста в пункте забора составляет 1550 руб., на дому — 1750 руб.

1. Синим цветом выделен срок исполнения обычного теста, без учета дня забора. Срок исполнения срочного теста при заборе биоматериала до 10:00 — не позднее 22 00 этого же дня, суперсрочного — не позднее 16:00. При заборе биоматериала после 17:00 — результаты срочного теста предоставляются не позднее 10:00 следующего дня.

2. Указана стоимость обычного, срочного, суперсрочного анализа.

3. Стоимость взятия биоматериала на дому.

Тест на антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19)

Цены на диагностику антител к новой коронавирусной инфекции класса IgM и IgG в ведущих лабораториях города варьируются от 850 руб. до 1650 руб. IgM + IgG — от 840 руб. до 2600 руб. Срок исполнения анализа на антитела — от 1 до 3 дней, не считая дня забора.

Из 11 лабораторий количественный тест, дающий ответ на наличие иммунного ответа, делают шесть центров.

Самая низкая стоимость количественного теста на антитела к SARS-CoV-2 у лаборатории «Гемотест Урал» — 950 руб.

В таблице дана стоимость анализа на антитела к SARS-CoV-2 с учетом стоимости забора венозной крови.

Синим цветом выделен срок исполнения анализа

Нужно ли проходить тест перед вакцинацией?

Татьяна Веселовская, директор филиала «КДЛ Екатеринбург», «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

— Эпидемия коронавируса отступает, а желающих привиться от COVID-19 с каждым днем становится все больше. Однако многих смущает вопрос целесообразности прививки, если инфекция протекала в скрытой форме и в организме уже есть антитела.

В январе 2021 г. Минздрав России направил в регионы письмо, в которым определены все правила вакцинации от коронавирусной инфекции, начиная от транспортировки вакцин до обязательных исследований перед прививкой. В письме отмечено, что перед вакцинацией обследование на наличие антител к вирусу в рамках ОМС проводить не будут. А бесплатно сдать мазок ПЦР можно только в случае подозрительного контакта с заболевшими или при наличии симптомов болезни. При этом людям, имеющим антитела, прививка не показана.

Мы знаем, что многие переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Определить, что организм уже встречался с вирусом, можно по наличию антител. Таким образом, принятие решения о прохождении тестов на антитела остается на личное усмотрение каждого.

Как же быть тем, кто хочет обследоваться перед вакцинацией и какие тесты лучше всего выбрать?

Лаборатория KDL предлагает тесты на определение защитных антител — антитела IgG к S белку коронавируса. Этот тест покажет наличие иммунитета у тех, кто переболел даже бессимптомно. Обратите внимание, этот же тест может использоваться для оценки эффективности вакцинации. Перед вакцинацией тест на антитела можно сдать в любое время. Лаборатория KDL готова принять пациентов в медицинских офисах или можно воспользоваться службой выезда на дом, чтобы минимизировать контакты и поберечь себя перед прививкой.