Человек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского города

Это не первый случай, когда выходцы из «Синары» получают важные посты во властных структурах Свердловской области. Все они ранее трудились на предприятиях уральского миллиардера.

Дума Каменска-Уральского выбрала нового мэра, им стал Алексей Герасимов, за которого проголосовало большинство депутатов. Ранее Герасимов исполнял обязанности главы города.

Напомним, что нового мэра для уральского города пришлось избирать после того, как его глава Алексей Шмыков перешел на работу в правительство Свердловской области: в январе 2021 г. он был назначен заместителем губернатора, рассказывал DK.RU.

Известно, что Алексей Герасимов занимал пост первого вице-мэра Каменска-Уральского с мая 2020 г. До этого он трудился на Синарском трубном заводе (принадлежит Дмитрию Пумпянскому). На предприятии он дослужился до генерального директора «Синарская ТЭЦ».

Это не первый человек во властных структурах региона, которого относят к команде Дмитрия Пумпянского. Ранее министром АПК и потребительского рынка Свердловской области был назначен Артем Бахтерев. Долгое время Бахтерев руководил одним из основных агропромышленных активов «Синары» — ПАО «Каменское».

Кроме того, выходцами из команды Дмитрия Пумпянского также считаются заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин (которому прочат скорую отставку) и начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов, который ранее занимал пост главного инженера компании «Синара Девелопмент».