В Свердловской области зафиксировали рост цен на продукты и всплеск безработицы

2020 год нанес серьезный удар по экономике региона и домохозяйств. Число безработных по сравнению с 2019-м выросло в пять раз, а продукты подорожали на 6%. Но не все так плохо: зато растут зарплаты.

По итогам 2020 г. в Свердловской области резко выросло число безработных, пишет ЕАН со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елену Кутину.

По словам руководителя ведомства, положение с безработицей в регионе было хуже только в 2015 г., после того как произошел резкий скачок валюты и многим предприятиям пришлось сократить сотрудников:

В прошлом году безработных стало больше почти в пять раз. К сентябрю 2020 г. ситуация на рынке начала стабилизироваться. Тем не менее, безработица здорово ударила по региону.

Еще одно негативное последствие коронавирусного 2020 г. — рост цен на продукты, который правительство никак не может остановить. По данным Свердловскстата, цены на продовольственные товары возросли на 5,7%, продукты питания стали дороже на 6%.

Алкогольные напитки подорожали почти на 2%. В декабре ушедшего года свердловчане столкнулись с резким подорожанием таких продуктов, как сахар, сливочное масло, также выросли цены на мясо. А еще выросли тарифы ЖКХ на 4,4%, — уточнила Елена Кутина.

Кроме того, по итогам 2020 г. сократилось количество жителей Свердловской области. По данным на 1 января 2021 г., в регионе проживает 4,2 млн человек, что на 0,4% ниже показателей прошлого года. При этом естественная убыль населения в прошлом году составила 23 тыс. 390 человек.

Но есть и позитивные моменты. Например, у жителей Свердловской области выросла зарплата. К началу 2021 г. средний заработок жителя региона составил 43,1 тыс. руб., что на 4,9% выше, чем в 2019 г.

Данные о росте зарплат особенно любопытно выглядят на фоне данных об обороте предприятий Свердловской области в 2020 г.

Так, оборот розничной торговли снизился на 9,6%. Объем продаж пищевых продуктов упал на 8,1%, непродовольственных товаров — на 10,9%. Обороты сферы общественного питания сократились на 31% до 38,8 млрд руб.

Несмотря на ажиотажный спрос на рынке недвижимости, обороты строительной отрасли по итогам 2020 г. сократились на 2,9% до 205 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Свердловской области растет уровень инфляции. По данным на январь 2021 г., он составил 5%.