Правительство намерено собрать биометрические данные 70 млн россиян

Собрать такой огромный объем данные чиновники рассчитывают только с помощью административных мер. При этом использовать данные ЕБС могут и для слежки за гражданами, опасаются эксперты.

Единая биометрическая система, которая работает в России уже 2,5 года, наполняется крайне медленными темпами, признают в Минцифры, и за два года чиновники хотят довести число биометрических «слепков» граждан до 70 млн с помощью административных мер. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорилось в конце февраля на совещании, посвященном применению ЕБС, которой управляет «Ростелеком».

Стимулировать россиян сдавать биометрические данные будут в том числе тем, что без сдачи биометрии получение некоторых госуслуг удаленно будет невозможным, говорит один из собеседников издания.

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В Единой биометрической системой, запущенной в июле 2018 г. для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ, по состоянию на февраль 2021 г. было зарегистрировано около 164 тыс. россиян. Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки — этим занимаются 228 кредитных организаций. Однако банкиры делают это не слишком рьяно, так как закон не определяет, в каком количестве подразделений это должно происходить. При этом ЦБ уже разработал законопроект, согласно которому все банки с универсальной лицензией должны организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах, где проживает более 1 тыс. человек.

Сами же банки являются основными пользователями данных ЕБС: за запрос для подтверждения личности они платят 200 руб. Из этой суммы «Ростелеком» половину отдает банку, поставившему «слепок» данных, а половину оставляет себе.

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Минцифры ищет новые возможности применения Единой биометрической системы и работает над тем, чтобы биометрические образцы было возможно собирать в МФЦ по желанию граждан, подтвердили в ведомстве. Кроме того, «Ростелеком» планирует запустить приложение для самостоятельной регистрации биометрии. На основе биометрических данных граждане смогут проводить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса и другие.

Впрочем, эксперты оценивают ситуацию скептически: неясно, какую задачу должно решать активное внедрение биометрии, непонятно, кто и на каких условиях будет иметь доступ к базе, а ее безопасность вызывает сомнения, говорит советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков. При этом расширение базы данных ЕБС позволит заработать ее держателю, «Ростелекому», говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк опасается, что государство может использовать увеличение числа слепков в ЕБС для слежки за гражданами: если сопоставить эти данные с данными камер видеонаблюдения, которые собирают и обрабатывают системы распознавания лиц, а также другой личной информацией, можно составить полный портрет человека и его передвижений. Заинтересоваться такими сведениями могут и криминальные структуры, тем более что подобные данные регулярно утекают в интернет.