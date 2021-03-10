«Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю

Сразу трое уральских бизнесменов объявили о переезде на побережье Черного моря. Они считают, что российский юг стал всесезонным и деловая активность там не уступает московской.

Владелец салона Elementicа, барбершопов Chop-Chop и «Короче» Андрей Дворников переезжает жить в Сочи, об этом предприниматель рассказал на страничке в Facebook. В беседе с журналистом 66.ru он добавил, что салоны в Екатеринбурге продолжат работу, поскольку первое время предприниматель будет жить на два города:

Я не совсем переезжаю, а скорее начинаю жить на два города. Долететь в Екатеринбург совсем несложно — всего три часа на самолете. Пандемия показала, что можно управлять работой и на расстоянии. Единственное, возможно, какого-то развития в Екатеринбурге не будет, если приоритеты переключатся на Сочи.

Андрей Дворников уверен, что Краснодарский край сейчас стал центром деловой активности, поскольку предприниматели со всей страны принимают решение переехать к морю:

Сейчас здесь в основном москвичи и предпринимательская молодежь, которые хотят смотреть на море, делать дела и иметь сервис, услуги, товары такого же уровня, как в столице. Город живет даже в несезон, и качество, например, ресторанов уже не отличается от Москвы. И вообще, половина Москвы сейчас в Сочи. Деловая столица потихонечку перемещается туда.

Чем именно займется предприниматель в Сочи, он пока не решил, возможно, будет развиваться в бьюти-сфере.

Ранее о своем переезде в Сочи также рассказал создатель заведений Kitchen и «Фартук» Никола Павлович. Ресторатор планирует запустить заведение «Курортный роман» в центре города. В перспективе Никола Павлович планирует открыть еще один проект, но уже где-нибудь в горах.

Также решение о переезде из Екатеринбурга к черноморскому побережью ранее принял основатель сети магазинов бытовой техники и электроники «Норд», глава фонда содействия социальным проектам «Старт-фонд» Илья Борзенков, рассказывал DK.RU.

В отличие от предыдущих предпринимателей, для жизни он выбрал Анапу. При этом Илья Борзенков также отмечал, что в ближайшие годы Краснодарский край будет усиленно развиваться в сфере услуг, поскольку все больше людей предпочитает переехать на ПМЖ к морю. Среди преимуществ жизни у черноморского побережья он называл отсутствие промышленности, мягкий климат, кубанские продукты, черноморскую рыбу и винодельни.