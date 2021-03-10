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Сына полковника Росгвардии приговорили к 9 годам колонии за смертельное ДТП

Сына полковника Росгвардии приговорили к 9 годам колонии за смертельное ДТП
Автор фото: Артем Устюжанин . Иллюстрация: Е1.RU

Суд согласился с тем, что водитель угнал авто и в момент аварии, которая привела к смерти двух людей, был пьян. Прокурор требовал для обвиняемого 13 лет лишения свободы.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Владимиру Васильеву, которого обвиняли в смертельном ДТП на Малышева. Молодого человека приговорили к 9 годам и 3 месяцам колонии за смерть двоих людей, которые погибли в страшной аварии, пишет JustMedia.ru.

Владимира Васильева признали виновным по части 1 статьи 166, пункт «а» и части 6 статьи 264 УК РФ: суд согласился с тем, что водитель угнал авто и был пьян. С Васильева также взыскали моральный вред — в размере чуть меньше 2,5 млн руб. 

Как рассказывал DK.RU, прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы для подсудимого. 

По версии следствия, Владимир Васильев 4 августа 2019 г. выпивал с друзьями, около пяти часов утра он обнаружил ключи от замка зажигания и дверей автомобиля Kia Rio, принадлежащего его знакомому и сел за руль. На перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге он не справился с управлением, по касательной задел автомобиль SsangYong, а потом врезался в ВАЗ — такси UBER, который стоял на перекрестке на светофоре. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Владимир Васильев в момент ДТП ехал со скоростью более 90 километров в час.

В деле был замешан отец обвиняемого — его уличили в подмене анализов сына. По данным СМИ, отец Владимира Васильева — полковник, ранее работавший помощником командующего войсками по финансово-экономической части, начальником финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии.

Автор: Екатерина Тарханова
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