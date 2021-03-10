Сбер профинансировал строительство нового жилого квартала на Уралмаше

Сбербанк выделил 3,13 млрд рублей на строительство нового жилого квартала в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Проектное финансирование получила компания «Атомстройкомплекс».

На эти средства компания построит жилой комплекс «Народные кварталы» в районе улиц Победы и Народного фронта. План застройки включает возведение нескольких 27-ми, 14-ти и 9-этажных секций общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Срок сдачи первой очереди — 3 квартал 2022 года, второй — 1 квартал 2023 года.

В рамках финансирования ЖК «Народные кварталы» предусмотрена программа комплексного ценообразования, что дает возможность застройщику предоставлять дополнительную скидку на ставку по ипотеке для своих покупателей, — отмечает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Отличительная особенность нового жилого комплекса — наличие пешеходных зон, закрытые дворы, двухэтажные парадные холлы, подземный паркинг и увеличенная площадь квартир. Проектная декларация ЖК размещена на сайте: наш.дом.рф.

Народные кварталы» — это пример того, каким должно быть народное жилье не с точки зрения цены, а с точки зрения комфорта. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Екатеринбурга, несмотря на свой уровень дохода, смог жить в соответствии со своими ожиданиями и желаниями, а не идти на компромисс, — добавляет Данил Кузнецов, директор АН Атом.