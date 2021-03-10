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Сбер профинансировал строительство нового жилого квартала на Уралмаше

Сбер профинансировал строительство нового жилого квартала на Уралмаше
Иллюстрация: Сбербанк

Сбербанк выделил 3,13 млрд рублей на строительство нового жилого квартала в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Проектное финансирование получила компания «Атомстройкомплекс».

На эти средства компания построит жилой комплекс «Народные кварталы» в районе улиц Победы и Народного фронта.  План застройки включает возведение нескольких 27-ми, 14-ти и 9-этажных секций общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Срок сдачи первой очереди — 3 квартал 2022 года, второй — 1 квартал 2023 года.

В рамках финансирования ЖК «Народные кварталы» предусмотрена программа комплексного ценообразования, что дает возможность застройщику предоставлять дополнительную скидку на ставку по ипотеке для своих покупателей, — отмечает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Отличительная особенность нового жилого комплекса — наличие пешеходных зон, закрытые дворы, двухэтажные парадные холлы, подземный паркинг и увеличенная площадь квартир. Проектная декларация ЖК размещена на сайте: наш.дом.рф.

Народные кварталы» — это пример того, каким должно быть народное жилье не с точки зрения цены, а с точки зрения комфорта. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Екатеринбурга, несмотря на свой уровень дохода, смог жить в соответствии со своими ожиданиями и желаниями, а не идти на компромисс, — добавляет Данил Кузнецов, директор АН Атом.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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