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«Золотое яблоко» откроет огромный офис в Екатеринбурге. На месте одного из своих магазинов

«Золотое яблоко» откроет огромный офис в Екатеринбурге. На месте одного из своих магазинов
Иллюстрация: avito.ru

Парфюмерный ритейлер делает ставки на e-commerce и готовит к открытию большой офис для ИТ-специалистов. Он разместится в одном из торговых центров города.

#ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» откроет офис на месте магазина, который работал в ТРЦ «Гермес Плаза» по адресу Малышева, 16, пишет «Коммерсант-Урал». Помещения площадью 1,1 тыс. кв. м. находится в собственности ритейлера.

В августе 2020 г. стало известно, что «Золотое яблоко» приняли решение закрыть крупный магазин в Екатеринбурге, рассказывал DK.RU. С тех пор площади стояли пустые, однако теперь собственник принял решение переоборудовать магазин в ТРЦ под офис для сотрудников:

В 2020 г. мы усилили штат собственной разработки в несколько раз. В этом году планируем еще увеличить команду для реализации планов компании в e-commerce сегменте бизнеса, и, уделять большое внимание инновационным IT-решениям и технологиям в целом. На месте магазина, который находится в собственности сети, будет офисное помещение в стиле лофт. Сейчас там идут строительные работы. Помещение готовится для разработчиков и IT-специалистов, — рассказали в пресс-службе компании.

«Золотое яблоко» было создано в 2009 г. в Екатеринбурге. Единственный владелец «Мир красоты» — «РК Компани». РВ реестре Федеральной налоговой службы сказано, что учредители компании — Анна Кошкина (16,6%) и Ольга Русяева (83,4%). Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

На сегодняшний день уральская сеть «Золотое Яблоко» представлена 19 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Золотое Яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в e-commerce. Сеть также занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.

На данный момент в Екатеринбурге работает два супермаркета парфюмерного ритейлера в ТРЦ «Пассаж» и универмаге BOLSHOY.

Добавим, что открытие офисного пространства на площадях ТРЦ — необычная практика для Екатеринбурга, которая может вылиться в тренд. Ранее эксперты не раз высказывались, что торговые центры в качестве торговой площадки практически изжили себя, виной тому стало развитие онлайн-торговли. Этот тренд усилил коронавирус, который подтолкнул потребителей совершать покупки в сети и отказаться от походов в магазины.

Основатель магазина «Жизньмарт» и сети ресторанов японской еды «Сушкоф» Иван Зайченко ранее рассказывал в колонке на DK.RU, что смерть ТРЦ в том виде, в котором мы привыкли их видеть, наступит в ближайшие 5-10 лет:

В Америке целые кладбища торговых центров: магазины закрываются, огромные площади стоят пустыми, настоящий кризис коммерческой недвижимости. Весь непродуктовый ритейл уходит из ТРЦ, потому что люди в США все покупают через Amazon. ТРЦ меняются, развивают досуговые направления: организуют кинотеатры, игровые зоны для детей, квесты и так далее. Однозначно смерть крупных ТРЦ произойдет и в России, это вопрос пяти-десяти лет.

Автор: Екатерина Тарханова
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