В Екатеринбурге пройдёт «Евразийская Неделя Бизнеса»

15-16 апреля в Екатеринбурге состоится бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса». Успешные предприниматели региона и страны раскроют секреты ведения бизнеса.

Спикеры расскажут о том, какую бизнес-стратегию выбрать в 2021 году, как действовать в новых условиях и позиционировать компанию. Отдельный блок тем будет посвящен ключевым ошибкам директоров и топ-менеджеров и возможности выхода на международный уровень.

Опытом со зрителями поделятся:

Иван Зайченко, основатель и владелец сети ресторанов и службы доставки «Сушкоф», «ДельПесто», «ЖизньМарт»;

Антон Писчиков, учредитель ГК Мозго, барбершоповBOY CUT Екатеринбург, сооснователь и резидент закрытого клуба для предпринимателей «Эквиум Урал»;

Михаил Фейгин, генеральный директор «Очки Для Вас»;

Игорь Черноголов, президент группы компаний «Пенетрон-Россия»;

Руслан Сузаев, специалист по развитию франчайзинга в регионе Урал «Фасоль»;

Андрей Цуран, директор «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге, инвестиционный банкир;

Екатерина Власова, директор по маркетингу «UNILEVER»;

Александр Пирогов, управляющий партнёр «The First Class Management»;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу «Z&G.Branding», эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер Eurasian Business Week, Eurasian Marketing Week;

Владимир Жолобов, директор «Z&G.Branding», руководитель Eurasian Business Week, ZET University.

16 марта в рамках «Евразийской Недели Бизнеса» состоится мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд стратегии».

Зарегистрироваться на мероприятие с максимальной скидкой можно до 15 марта на сайте.

Вопросы можно задавать по телефону: +7(932)613-88-66