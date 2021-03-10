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Владелец «М.Видео» продаст на бирже часть компании после успешных IPO Fix Price и Ozon

Владелец «М.Видео» продаст на бирже часть компании после успешных IPO Fix Price и Ozon
Иллюстрация: Сайт «М.Видео»

Группа «Сафмар», основной владелец «М.Видео», проведет SPO, в ходе которого продаст до 13,5% акций. Это уже третья крупная биржевая сделка среди российских ритейлеров за последние месяцы.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

«М.Видео» (Группа М.Видео-Эльдорадо, входит в «Сафмар» Михаила Гуцериева) объявила о вторичном публичном размещении акций (SPO), в рамках которого продаст до 13,5% обыкновенных акций. Сейчас группа «Сафмар» контролирует 73,5% капитала «М.Видео», еще 15% владеет немецкая Media-Saturn-Holding GmbH, в свободном обращении находятся 10,4% акций. Как ожидается, после сделки совокупная доля «Сафмар» снизится до 60%.

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Точное количество продаваемых акций и цена предложения будут определены после формирования книги заявок, которое началось 9 марта, а с 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами. После сделки «Сафмар» обязуется соблюдать ограничение на отчуждение акций «М.Видео» и ряд других действий на 180 дней (период lock-up), Media-Saturn-Holding GmbH подтвердил, что не планирует существенные продажи акций в 180-дневный срок. «М.Видео» не получит каких-либо поступлений от продажи акций.

На торгах 9 марта акции «М.Видео» подешевели на 2,1% до 799 руб., в начале марта стоимость бумаг превышала 850 руб. Сейчас капитализация компании составляет 143,6 млрд руб. За два года акции «М.Видео» подорожали вдвое.

Продажа части доли «Сафмара» позволит повысить ликвидность акций «М.Видео», говорит генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов. Он напомнил, что новая стратегия компании предусматривает двукратный рост GMV (общего оборота) до 1 трлн руб. к 2025 г., а совет директоров недавно утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать акционерам 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Ранее российские ритейлеры Ozon и Fix Price успешно вышли на биржу. Это показывает, что инвесторы открылись российским активам в розничном секторе, и компании решили воспользоваться ситуацией, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Автор: Андрей Пермяков
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