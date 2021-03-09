До конца года в Екатеринбурге появятся пилотные зоны 5G

Сначала оператор «большой тройки» даст возможность тестировать мобильный интернет на скорости до 1,5 Гбит/cек студентам и преподавателям УрФУ. Правда, для этого нужен смартфон с 5G.

Компания МТС установит первые хот-спорты в Уральском федеральном университете.

Почему именно студенты? Никакой тайны. Во-первых, количество современных гаджетов, поддерживающих стандарт 5G, среди молодежи выше. Во-вторых, они готовы сразу опробовать сверхскоростной интернет в деле — в ходе проведения семинаров, во время работы с нейросетью, в-третьих, для нас внедрение нового поколения беспроводной связи тоже своего рода научно-исследовательская, опытная и конструкторская работа, предвосхищающая массовое развертывание 5G-сетей», — написал на своей странице в Facebook директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

На днях в Москве оператор запустил 14 пилотных зон 5G, однако пока есть проблемы, как с оборудованием, так и с перспективами сети.

Цель экспериментов — показать, насколько с 5G улучшается качество связи, покрытие, трафик. Это может стать аргументом в спорах с противниками использования технологий. Среди них военные. Они считают, что сети пятого поколения могут им что-то испортить.

В прошлом году сеть пятого поколения опробовал «Мотив» вместе с Ericsson. Зона была расположена в Харитоновском парке, скорость во время тестирования достигла более 2 гигабайт в секунду. «Ростелекому», «Мегафону» и «Вымплекому» власти не разрешили тестировать 5G на имеющихся у них частотах в России, отмечает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU писал, что Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина вошел в топ-100 престижного мирового рейтинга вузов.

Крупнейшие компании региона заинтересованы в сотрудничестве с УрФУ. К 2024 г. «СКБ Контур» и вуз создадут образовательный центр для подготовки ИТ-специалистов, в котором ежегодно смогут обучиться до 5 тыс. человек. Рендеры и детали проекта здесь.