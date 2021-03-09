«Спутник V» начнут производить в Европе, рост цен — главная беда россиян. Главное 9 марта

Правительство вводит постоянный мониторинг цен на продукты и услуги — на фоне того, что россияне считают инфляцию главной проблемой общества. Что произошло за день.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Италии в июне 2021 г., соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Adienne Srl (входит в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech). Об этом сообщила Итало-Российская торговая палата, способствовавшая переговорам.

По соглашению предусматривается производство 10 млн доз вакцины до конца года, что позволит решить проблему нехватки доз вакцины в Италии.

Данное соглашение — это первое в своем роде соглашение с европейским партнером. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий, — сказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Главные проблемы российского общества

Россияне назвали главные проблемы общества: 58% в первую очередь указывают на рост цен, 40% — на бедность и обнищание населения, 39% респондентов больше всего тревожат коррупция и взяточничество, говорится в опросе «Левада Центра» (внесен в реестр иноагентов в РФ). Еще 36% считают наиболее острой проблему безработицы, 26% — резкое расслоение на богатых и бедных.

При этом проблемы роста цен и бедности, хоть и остаются самыми острыми уже более 20 лет, тревожат граждан не так сильно, как в начале 2000-х. При этом обеспокоенность граждан коррупцией находится вблизи пиковых значений за все время наблюдений.

Правительство вводит постоянный мониторинг цен

Проблемой роста цен на продукты питания в последнее время озабочены и в Кремле. Так, правительство РФ сообщило, что ввело постоянный мониторинг стоимости продуктов и услуг, чтобы «вовремя принимать меры для сдерживания роста цен». Этой задачей займется Минэкономразвития вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в целом ситуацию с ростом цен «удается держать под контролем».