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Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан

Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан
Автор фото: АБ «Гордеев — Демидов. Иллюстрация: arch-b.ru

В течение нескольких лет инвестор не мог запустить проект из-за согласований с администрацией Екатеринбурга. Теперь вопрос с властями урегулирован, но остается одно препятствие.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Руководитель центра недвижимости «МАН» Николай Савин инвестирует в строительство здания на пустыре у «Мытного двора» порядка 200 млн руб. Оно будет двухэтажным, на площади в 1350 кв. м. разместятся магазины и ресторан. По плану работы должны завершиться к лету 2022 г. Однако сначала на площадку придут археологи.

Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан 1

По словам бизнесмена, раскопки займут около двух месяцев. Специалисты вскроют культурный слой на глубине трех метров. Если они не найдут предметов, представляющих историческую ценность, в июне-июле на площадку выйдут строители. Если изыскания археологов увенчаются успехом, со стройкой, скорее всего, придется подождать.  

На согласование проекта с администрацией Екатеринбурга у Николая Савина ушло несколько лет. Бизнесмен даже хотел судиться с чиновниками. В ноябре 2020 г. проект, разработанный архитектурным бюро «Гордеев и Демидов», утвердили.  

Фасад здания — черная ажурная сетка, прозрачная на окнах, — аллюзия на Каслинский чугунный павильон. Издалека на первом уровне угадывается силуэт, приблизившись к зданию, наблюдатель увидит, что полупрозрачная вуаль, накрывающая здание, распадается на ажурный орнамент со ставен Каслинского павильона. Арка – историческая тема торговых зданий промышленного центра города — отсылка к торговой площади, существовавшей в этих кварталах до XX века. Асимметричная арка развернута в сторону Мытного двора, чтобы впустить в себя городское пространство, а интерьер первого этажа стал продолжением экстерьера», — пишут авторы проекта (цитата по arch-b.ru).

Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан 2

Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан 3

После завершения строительства Николай Савин планирует продать здание либо сдавать площади в аренду. По его словам, уже есть потенциальные арендаторы, в их числе известная сеть ресторанов быстрого питания.  

Напомним, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса. Однако год начался с анонсов открытий новых заведений. Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев планировал запустить в Екатеринбурге новый проект русской кухни под названием «Морошка».  

На прошлой неделе в Банковском переулке открылось демократичное «морское» бистро, в котором есть бассейн с моллюсками. Причем, в заведение можно приходить вместе с питомцами. DK.RU писал, что в Екатеринбург заходит сеть кофеен формата «все по фиксированной цене».

В тексте использованы фото и рендеры с сайта архитектурного бюро «Гордеев и Демидов».

Автор: Виктория Говорковская
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