Пустырь у «Мытного двора» доживает последние месяцы. Здесь будет ресторан

В течение нескольких лет инвестор не мог запустить проект из-за согласований с администрацией Екатеринбурга. Теперь вопрос с властями урегулирован, но остается одно препятствие.

Руководитель центра недвижимости «МАН» Николай Савин инвестирует в строительство здания на пустыре у «Мытного двора» порядка 200 млн руб. Оно будет двухэтажным, на площади в 1350 кв. м. разместятся магазины и ресторан. По плану работы должны завершиться к лету 2022 г. Однако сначала на площадку придут археологи.

По словам бизнесмена, раскопки займут около двух месяцев. Специалисты вскроют культурный слой на глубине трех метров. Если они не найдут предметов, представляющих историческую ценность, в июне-июле на площадку выйдут строители. Если изыскания археологов увенчаются успехом, со стройкой, скорее всего, придется подождать.

На согласование проекта с администрацией Екатеринбурга у Николая Савина ушло несколько лет. Бизнесмен даже хотел судиться с чиновниками. В ноябре 2020 г. проект, разработанный архитектурным бюро «Гордеев и Демидов», утвердили.

Фасад здания — черная ажурная сетка, прозрачная на окнах, — аллюзия на Каслинский чугунный павильон. Издалека на первом уровне угадывается силуэт, приблизившись к зданию, наблюдатель увидит, что полупрозрачная вуаль, накрывающая здание, распадается на ажурный орнамент со ставен Каслинского павильона. Арка – историческая тема торговых зданий промышленного центра города — отсылка к торговой площади, существовавшей в этих кварталах до XX века. Асимметричная арка развернута в сторону Мытного двора, чтобы впустить в себя городское пространство, а интерьер первого этажа стал продолжением экстерьера», — пишут авторы проекта (цитата по arch-b.ru).

После завершения строительства Николай Савин планирует продать здание либо сдавать площади в аренду. По его словам, уже есть потенциальные арендаторы, в их числе известная сеть ресторанов быстрого питания.

Напомним, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса. Однако год начался с анонсов открытий новых заведений. Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев планировал запустить в Екатеринбурге новый проект русской кухни под названием «Морошка».

На прошлой неделе в Банковском переулке открылось демократичное «морское» бистро, в котором есть бассейн с моллюсками. Причем, в заведение можно приходить вместе с питомцами. DK.RU писал, что в Екатеринбург заходит сеть кофеен формата «все по фиксированной цене».

В тексте использованы фото и рендеры с сайта архитектурного бюро «Гордеев и Демидов».