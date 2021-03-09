Расизм, сплетни и мысли о суициде. Принц Гарри и Меган Маркл — о жизни в королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое интервью после сложения с себя полномочий в 2020 году. Теперь они живут в США, ждут второго ребенка и вспоминают об атмосфере в Букингемском дворце с ужасом.

Принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Умнфри двухчасовое интервью. Герцог и герцогиня Сассекские, сложившие с себя королевские полномочия больше года назад, все это время не общались с прессой. Передачу, в которой семья монархов Британии выглядит не лучшим образом, уже посмотрели более 17 миллионов человек. Главное из интервью:

Меган Маркл рассказала Опре Уинфри, что они с Гарри по-настоящему поженились за три дня до официальной церемонии, которую транслировали на весь мир. Он хотели, чтобы это был только их праздник, а все последующее воспринимали как маскарад. Меган уточнила, что на самом деле не доводила Кейт Миддлтон до слез из-за платья подружки невесты, на самом деле плакала она сама, а Кейт потом извинилась. При этом в королевской семье знали, как обстоят дела на самом деле, но не заступились за Меган.

При этом жена Гарри подчеркнула, что королева всегда относилась к ней хорошо, но королевская семья не защищала. У Меган Маркл забрали ключи, водительские права и паспорт, попросили реже появляться на публике из-за реакции прессы.

Таблоиды сравнивали меня и Кейт Миддлтон, создавая вокруг нас историю про героиню и злодейку. Я чувствовала себя одиноко.

Во время вынашивания первого ребенка пары, сына Арчи, Меган узнала, что у ребенка не будет ни королевского титула, ни охраны. В семье задавали вопрос о том, насколько темным будет цвет его кожи.

Переломный момент наступил, когда я поняла, что не хочу больше жить. Я рассказала об этом Гарри, мы попросили королевскую семью о помощи, но не получили ее.

Принц Гарри рассказал, что, видя, что происходит с Меган, он вспомнил свою мать, принцессу Диану. История повторялась, но в еще худшем сценарии, чему способствовал расовый аспект и распространение соцсетей.

Когда у Меган появились мысли о суициде, я был в ужасе. Я пытался найти помощь внутри королевской семьи, но не смог. У моих родственников было несколько возможностей публично вступиться за Меган, но они этого не сделали.

До того, как официально сложить полномочия с себя и Меган, Гарри трижды обсудил этот вопрос с королевой и дважды с отцом, принцем Чарльзом. После этого отец перестал отвечать на его звонки.

Я должен был сделать это ради жены и сына. После отказа от полномочий нас лишили охраны и финансирования. Мы жили на те средства, которые достались мне от матери. Мы заключили контракты со Spotify и Netflix, чтобы зарабатывать.

Гарри говорит, что раньше жил в ловушке системы, как и его брат с отцом, но не понимал этого. Он признает, что любит брата, но жизненные пути у них совершенно разные. С отцом отношения сложные, но Гарри пытается исправить ситуацию.

Если бы не Меган, я бы никогда не сделал то, что сделал. Она спасла меня. Если бы мы получили больше поддержки от королевской семьи, мы бы остались.

После выхода интервью Опра Уинфри уточнила, что в разговорах о цвете кожи ребенка Гарри и Меган не принимали участия королева Елизавета II и ее муж принц Филипп. Кто именно это был, пара не сказала.

Что происходит после интервью

Бернис Кинг — дочь лидера движения за гражданские права в США Мартина Лютера Кинга — поблагодарила Меган Маркл и отметила, что даже принадлежность к королевской семье не защищает от расизма.

Корреспондент BBC Джонни Даймонд, который пишет о королевской семье, назвал интервью Гарри и Меган «сокрушительным».

Они рассказали об ужасном напряжении внутри дворца. Они нарисовали картину бесчувственных людей, потерянных внутри равнодушной системы. Они говорили о расизме в королевской семье. <…> Гарри, описывающий своих отца и брата как «пойманных в ловушку», и Меган, рассказывающая, как она неоднократно обращалась за помощью, чтобы получить отказ, — это серьезный удар по королевской семье, — заявил Даймонд. При этом он усомнился, что Букингемский дворец отреагирует на интервью Гарри и Меган, а таблоиды станут писать о них более дружелюбно.

Таблоид The Sun, написал, сославшись на собственные источники, что после интервью Опре Уинфри Меган больше не вернется в Великобританию.

«Потому что нельзя сидеть в одной комнате с семьей и персоналом после этого», — заявил один из собеседников издания.

Британское движение Republic, которое выступает за упразднение монархии, заявило о самом серьезном кризисе для британской королевской семьи с 1930-х годов, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Первые проведенные после интервью опросы показали, что почти половина британцев серьезно обиделась на такое преподнесение фактов.

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