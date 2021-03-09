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ФСБ насчитала на январских митингах 90 тыс. участников — в разы больше официальных оценок

ФСБ насчитала на январских митингах 90 тыс. участников — в разы больше официальных оценок
Иллюстрация: DK.RU

«Давайте поймем, наконец, сколько этих людей? И каковы социальные причины поддержки Навального?». Перед ФСБ поставили задачу оценить реальную численность сторонников оппозиционера.

#ПРОТЕСТЫ#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

На протестные акции 23 января и 31 января в России вышли 90 тыс. человек — как пишет «Медуза», такая оценка фигурирует в закрытых сводках ФСБ, ее подготовили сотрудники департамента военной контрразведки (ДВКР). Офицер ФСБ передал сводку, подготовленную департаментом, и ответил на некоторые вопросы издания. 

Никогда не ставился вопрос: «А изучите реальную картину поддержки, нам это интересно». Какой процент населения, насколько распространены эти взгляды? То есть сейчас ситуация перешла уже в другой ранг: давайте поймем, наконец, сколько этих людей? И каковы социальные причины поддержки Навального? — пересказал он суть задания. 

Другие опрошенные анонимно силовики считают оценку численности протестующих правдоподобной. При этом ранее официальные оценки были существенно ниже. Так, статистика МВД по Москве оказалась в десять раз ниже независимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на протесты вышло мало людей. 

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Любопытно, что, по внутренним оценкам ФСБ, было задержано около 12 тыс. человек, тогда как по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» — более 9,5 тыс. В ФСБ не стали комментировать опубликованные данные. 

Кроме того, выяснилось, что в протестных акциях участвовали пять военнослужащих, некоторые из них выходили на протесты прямо в форме. В ФСБ считают, что некоторые из них использовали протесты, чтобы как можно скорее уволиться, так как пребывание на протестах в форме считается дискредитацией Вооруженных сил РФ. Иногда служащим по контракту бывает очень сложно уволиться, и выход на митинги для них становится «креативным решением» проблемы, сказали «Медузе» два силовика. 

Еще 10 человек записали в сочувствующие Навальному — для этого достаточно сказать в присутствии двух других людей, что политик говорит правильные вещи. Кроме того, военная контрразведка следит за поведением членов семей военнослужащих и Росгвардии и их причастности к акциям протеста.

Автор: Андрей Пермяков
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