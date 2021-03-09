«В Телеграме много успешных инвесторов. За ними будущее». Почему на это не стоит вестись

«Люди, которые заработали приличные капиталы в прошлом году, в этом ожидают таких же результатов — рынок сыграет с ними злую шутку. Многие ли могут хвалиться, что за 10 лет увеличили активы в 4 раза?»

Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:

— Недавно у меня состоялся весьма показательный разговор, которым, как мне кажется, стоит поделиться.

Предыстория такова: ко мне за консультацией по вопросам инвестирования обратился молодой человек (около 30 лет). На встречу пришли с супругой. Около года назад открыли брокерский счет и начали инвестировать. Прошли обучение у брокера. Пересмотрели множество вебинаров. Подписаны на различные телеграм-каналы по инвестированию. Далее попытаюсь тезисно пересказать суть разговора.

Инвестор: Вот наш результат за год. В целом неплохо, но я сравнил его с индексом ММВБ, и мы отстаем. Если бы мы просто купили индекс, то заработали бы больше. Но мы же тратим много времени на обучение, чтение, просмотр вебинаров. Нам нужен совет — что почитать, у кого поучиться, чтобы обгонять индекс хотя бы в 1,5-2, а лучше в три раза.

Я: На длительном промежутке времени это практически невозможно (объясняю, почему).

— Мне кажется, вы говорите неправду. Посмотрите, сколько в интернете платных программ, обучающих инвестированию. Большинство вызывает доверие и обещает научить эффективно инвестировать. Вот, например, (имярек, показывают сайт и программу). Только они достаточно дорогие, и мы думали, вы подскажете, кто из них лучше, кого выбрать.

— Лучше потратьте эти деньги на что-то более полезное. Это псевдознания, которые вам не дадут никаких преимуществ в инвестировании, наоборот, сделают только хуже. Подумайте, если бы они правда знали, как обгонять индекс хотя бы в два раза, то за 10 лет у них бы уже была вот такая сумма (показываю расчет). Зачем им делиться с вами этими знаниями?

— Вы не понимаете. В Телеграме много каналов именно таких успешных инвесторов. Они уже заработали себе состояние (купив биткоин, теслу, разработав суперуспешную стратегию инвестирования и т.п.) и теперь делятся этими знаниями. У них уже есть деньги, теперь им хочется славы.

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Мое наблюдение: инвесторы из правильных сомнений о том, что если в результате многих усилий их результат хуже индекса, то это ненормально, сделали неправильный вывод. Им кажется, что они просто еще чего-то не знают. Стоит им добавить это сакральное знание в свою копилку знаний, и их ждет успешный успех. Они схватят бога за бороду.

— Хорошо, вот вам пример. Вы слышали про спор Баффета? (рассказываю историю). На кону стояли достаточно большие деньги. Почему же эти ребята из телеграм-каналов не приняли спор Баффета и не выиграли у него?

— Это было давно. Мир изменился. Теперь бы они точно выиграли. Баффет уже не тот. Он же не купил «Теслу». А они купили. Это инновации, развитие. За ними будущее, в них нужно инвестировать.

— А до этого инновациями были WorldCom в 2000-х, Компания южных морей в 1720 г.

— Вот для этого мы и хотим, чтоб вы посоветовали правильные курсы…

И вот тут я задумался. А вопрос-то не так и прост, как кажется на первый взгляд. Я-то знаю, что дважды два это четыре. Но мне не нужен тот, кто меня этому научит. Потому что я уже ЗНАЮ. Теперь предположим, что кто-то не знает, но хочет, чтоб его научили. И один предлагает, что он научит его, что дважды два — это три, другой — что пять, третий — что полвосьмого, а десятый — что это белый кролик. И как ему найти того, кто научит его правильным знаниям?

Человеку неразбирающемуся очень сложно определить, пытаются ли тебя научить чему-то правильному, и заслуживает ли этот курс траты времени и денег.

Еще в прошлом году я предположил, что на фондовом рынке меняется парадигма: на пике обвала «умные деньги» инвестфондов выходили из рынка акций, а молодое поколение, условные «робингудеры» (пользователи Robinhood, приложения для торговли на фондовом рынке) все скупили. И те, кто не побоялся купить акции в марте 2020 г., заработали очень большие деньги. Однако у людей, которые пришли на фондовый рынок в то время, довольно слабые представления о том, куда они пришли и как все вообще работает.

Есть более думающие люди — вроде человека из описанной истории, который засомневался, правильно ли он все делает. Вот только выводы сделал неправильные: думает, что есть волшебная таблетка знаний — стоит ему узнать что-то, что он еще не знает, как он сделает рынок на раз-два. К сожалению, через некоторое время он разочаруется.

Но есть люди, которые ищут волшебную таблетку всю жизнь, их особенно жалко, потому что свое время тратят бездарно. Состояние — ресурс восполнимый, а вот время — нет.

Есть ли ощущение, что люди, которые заработали приличные капиталы в прошлом году, в этом ожидают таких же результатов, и рынок сыграет с ними злую шутку? Однозначно, так всегда и бывает.

Психологическая ловушка давно известна: человек приходит на рынок, ему кажется, что все просто и он легко заработал свои 100%. После этого картина рынка меняется, и хорошо, если человек не использовал кредитное плечо и маржинальные продукты типа фьючерсов. Игрок надолго остается со своими бумагами, обычно не хочет продавать их в минус, потому что считает, что вот-вот все отрастет. Или еще даже закупает их и усредняется. Пересиживает коррекцию рынка, он восстанавливается, и 100% годовых превращаются во вполне нормальный рыночный уровень доходности, как правило, ниже уровня индекса. Потому что, как правило, что-то продается, когда нужны деньги, или портфель сформирован недостаточно эффективно.

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А если человек использовал сложные инструменты, то, скорее всего, он остается без денег в результате маржин-колла (уведомление брокера о необходимости пополнить счет под угрозой принудительного закрытия позиции, когда при маржинальной торговле (с использованием кредитного плеча) убытки превышают размер маржи). Очень дорогой урок.

Еще один вариант — когда портфель инвестора сформирован несоответствующим образом. Распространенная на Западе анкета риск-профиля существует не просто так. На самом деле она нужна не брокерам, а их клиентам.

Если у человека низкая толерантность к рынку, а он купил рискованный актив, рано или поздно происходит коррекция. Актив, который стоил 1000 рублей, дешевеет до 900, 800, 700 рублей... У человека возникают панические настроения, и на дне рынка или близко к этому игрок на нервах все продает. И бумага, которая всего лишь была в коррекции, отрастает обратно, а человек уже зафиксировал убыток.

Если у человека с низкой толерантностью к риску портфель сформирован правильно, то такой портфель будет менее волатильным и не будет сильно падать при коррекциях рынка. Инвестор сможет спокойно спать, правда, и заработает он на длительном периоде меньше. Спокойствие стоит денег. Инвестор, склонный рисковать, спокойно пересидит просадку и дождется благоприятного времени. Для этого и нужен риск-профиль: инвестор должен сам про себя знать, как он относится к риску. Конечно, это не очень объективная информация: одно дело, когда ты спокойно заполняешь анкету, и другое — как ты себя поведешь в реальных жизненных условиях. Но лучше что-то, чем ничего.

Как людям, уже пришедшим на фондовый рынок, зарабатывать выше индекса?

Скорее всего, никак. Вот для примера пара портфелей, состоящих всего лишь из 2 ETF. Первый портфель — это 50% ETF SPY на широкий индекс S&P500 и 50% ETF TLT на длинные (20+ лет) казначейские облигации США. Во втором портфеле вместо SPY ETF QQQ, состоящий из 100 высокотехнологичных компаний.

Как видно, один из портфелей обогнал индекс, второй от него отстал. Но можем ли мы быть уверены, что в следующие 10 лет эта тенденция сохранится? Нет, не можем.

И, главное, многие ли инвесторы могут похвалиться тем, что за 10 лет они увеличили свои активы в четыре раза? При этом, инвестируя с доходностью индекса $100 тыс., через 10 лет мы бы получили $411 тыс.

Что нужно знать, приходя на рынок?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала ответить, зачем они вообще на рынке. И ответы могут быть абсолютно разными, от «Чтобы было чем перед друзьями в бане похвалиться» до банального «Нужно что-то доходнее депозита» или «Работа надоела, хочу сам на себя работать и кормить». Для тех, кто пришел за инвестициями, индустрия давно все придумала: ETF (биржевой инвестиционный фонд, индексный фонд, паи которого обращаются на бирже) появились не просто так, и рынок ETF уже больше рынка прямых инвестиций. Есть понятие Asset Allocation («пассивное распределение активов» с целью сбалансировать риск и доходность), правильного формирования и ребалансировки портфеля и так далее. Нужно либо самому разбираться с этим вопросом, либо искать того, кто научит, как это сделать.

Тем, кто пришел на рынок, чтобы сделать его своим основным источником дохода, нужно все изучать подробно, потратить много времени. Это не уровень брокерских курсов «Технический анализ за 7 часов» — нужно глубоко погружаться и читать академические учебники по экономике и финансам, гораздо глубже понимать, как все устроено, почему меняются цены на те или иные активы, как анализировать и оценивать бизнесы.

И, наконец, тем, кому надо похвалиться, можно ничего не делать — как будет, так будет. Зато получат адреналин.

Колонка написана на основе поста спикера на Facebook и дополнена по просьбе DK.RU