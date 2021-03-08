В Екатеринбург заходит сеть кофеен формата «все по фиксированной цене»

Сеть One Price Coffee, имеющая более 150 заведений по всей России, планирует открыть несколько точек в столице Среднего Урала. Первую кофейню откроют в ТЦ «Галерея» на улице Карла Либкнехта.

One Price Coffee — сеть небольших кофеен, в которых предлагают зерновой бразильский кофе сорта арабика собственной обжарки. Также в кофейнях продают свежую выпечку, сандвичи, салаты. Располагаются кофейни, как правило, в пешеходных переходах, торговых галереях, бизнес-центрах, предлагая еду навынос. Одно из основных отличий сети от прочих подобных — цены на кофе и выпечку зафиксированы. Приобрести продукты можно за 60, 110 или 160 руб. — цена зависит от объема.

Сеть работает с 2018 г. и развивается по франшизе. Большинство кофеен сети располагаются в Москве и Подмосковье, но есть точки и в других городах — Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Воронеже, Мурманске.

Наша сеть имеет статус одной из самых быстрорастущих франшиз: ежемесячный рост держится на отметке 8-10 кофеен, — утверждается на официальном сайте компании.

В Екатеринбурге планируется несколько точек сети, сообщает портал 66.RU. Рассказать подробнее о том, где и когда они появятся, руководство One Price Coffee обещает на пресс-конференции в апреле.

Отметим, это будет уже вторая сеть кофеен формата «все по одной цене», работающая на нашем рынке. Еще в октябре 2019 г. DK.RU рассказывал о планах израильской компании Cofix запустить бизнес в Екатеринбурге. На реализацию потребовалось больше года: первая кофейня этой сети открылась в январе на ул. Вайнера, в доме Дмитриевых – Агафуровых.

Как писал DK.RU, израильская сеть Cofix работает в низком ценовом сегменте. Особенность заведения — фиксированная единая цена на всю продукцию кофейни. В России любое наименование из меню стоит 60 руб., кроме отдельных позиций, больших объемов напитков и ланчей.

Израильская сеть также активно развивается в России. В 2018 г. организация заработала 1,43 млрд руб., в 2019-м — около 3,23 млрд руб. Выручка повысилась из-за увеличения числа кофеен, которые также открываются по франшизе. На запуск одного заведения требуется от 3,5 млн руб. инвестиций.

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Рынок кофеен Екатеринбурга насыщен, основными игроками формата «кофе и еда» являются «Симпл кофе», «Энгельс» и «Французский пекарь». В интервью DK.RU сооснователь «Французского пекаря» Георгий Мурзин рассказывал, что новым игрокам непросто на уральском рынке:

У нас в городе три основных сети кофеен — «Симпл кофе», «Энгельс» и «Французский пекарь», которые всегда находятся в поиске помещений. И мы сталкиваемся лбами на каждом перекрестке. Как только находится какой-то более-менее интересный объект, мы все параллельно выходим на переговоры. Сегодня занять свое место на рынке новому игроку очень сложно. Мы постоянно видим, как открываются новые заведения, кофейни, но, как правило, они не вырастают в сеть.

Вместе с тем предприниматель отмечал, что в ближайшее время формат кофейни с едой будет в топе. Одна из причин — относительно небольшая капиталоемкость таких заведений.