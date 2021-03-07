Netflix и «Кинопоиск» отъели долю у лидеров рынка онлайн-кинотеатров

Прежние лидеры рынка онлайн-кинотеатров, ivi и Okko, сократили свою долю из-за появления других амбициозных проектов. Так, Netflix и «Кинопоиск» утроили выручку в России за прошлый год.

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, ivi и Okko, снизили свои доли по итогам 2020 г., пишет РБК со ссылкой на годовой отчет Telecom Daily. Доля ivi снизилась с 25% до 22,5%, сервиса Okko (подконтролен Сберу) — с 15% до 13,6%. Доля YouTube снизилась с 13% до 9%), Megogo — с 9% до 6,6%, сервиса Wink (входит в «Ростелеком») — осталась на уровне 7,3%.

Нарастить свою долю смог «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу» — до 7,1%. Доля Netflix, американского онлайн-кинотеатра, выросла с 4% до 8,4%.

При этом выручка всех онлайн-кинотеатров в основном выросла: у ivi на 44%, до 8,8 млрд руб., у Okko — на 45%, до 5,3 млрд руб., у YouTube — на 13%, до 3,5 млрд руб., у Wink — на 53%, до 2,9 млрд руб. и у Megogo — на 24%, до 2,6 млрд руб., у «Кинопоиска» — сразу в 3,5 раза, до 2,8 млрд руб., у Netflix — почти втрое, до 3,3 млрд руб. Весь рынок в денежном выражении вырос на 51% до 38,9 млрд руб.

В ivi и Megogo в целом согласны с оценками Telecom Daily, в Okko настаивают, что их рыночная доля — 14%, как и в прошлом году. В 2020 г. быстрее всего росли компании, находившиеся на более низких позициях, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Расти с малых цифр всегда легче. Когда выручка уже на уровне 9 млрд руб., нужно работать быстрее других, чтобы хотя бы сохранять свою долю на рынке, — говорит он.

Кроме того, более молодые сервисы, работающие по подписке, оперативнее решаются на рискованные контентные проекты и не боятся сложных тем, за счет чего находят для себя новую аудиторию, считает Иван Гродецкий, гендиректор онлайн-кинотеатра Premier (входит в «Газпром-Медиа»). Быстрее всего растут также сервисы, которые снимают собственный уникальный контент, говорит гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По мнению Кускова, 2021 г. пройдет в борьбе между Okko и «Кинопоиском», который может продвигать свой контент за счет сервисов «Яндекса».