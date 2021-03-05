Стоимость жилья в Екатеринбурге продолжает бить рекорды

С ноября 2020 года стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости еженедельно растет. С начала 2021 года рост уже составил почти 3%, и квартиры продолжают дорожать.

В Екатеринбурге продолжает расти стоимость жилья. Средняя цена предложения на вторичном рынке, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, достигла 81,4 тыс. руб. За месяц она увеличилась на 1,4%, с начала года рост составил 2,9%.

Средний ценник продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 г.) с темпами прироста 0,1%-0,7% еженедельно, начиная с 23 ноября 2020 г., — отмечают аналитики УПН.

При этом объем предложения демонстрирует медленный прирост: за последние четыре недели он составил 3%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,79 тыс. квартир, тогда как год назад в экспозиции выставлялось больше объектов — на 44,1%. Сроки экспозиции объектов едва превышают три месяца.

Льготная ипотека на новостройки запустила процесс роста цен не только на новое жилье, но и на старые квартиры. С лета цены на новостройки начали стремительно расти из-за недостатка предложения и большого числа покупателей, готовых примерить на себя роль «льготного ипотечника». Уже к осени для многих покупателей покупка новостройки стала все более неочевидным решением. Этим пользуются и агентства недвижимости, которые начинают переориентировать покупателей на вторичный рынок, показывая более привлекательные ценовые варианты в готовых домах, построенных несколько лет назад, — пояснял руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Ранее DK.RU рассказывал, что с лета 2020 г. количество сделок купли-продажи жилья в новостройках Екатеринбурга выросло на 35%. Ажиотажный спрос не стихал даже на волне роста стоимости квартир.