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Благотворительные организации России написали письмо Путину. Они просят защиты от Минюста

Благотворительные организации России написали письмо Путину. Они просят защиты от Минюста
Иллюстрация: pixabay.com

Благотворители не готовы и не могут выяснять источники финансирования жертвователей. Если им придется заняться этим добровольные поступления резко сократятся, сотни тысяч людей останутся без помощи.

#ПОЛИТИКА#ЛАЙФХАКИ

Более 50 некоммерческих организаций попросили Владимира Путина избавить их от обязанности отчитываться об иностранных источниках финансирования жертвователей. Как пишет «Коммерсантъ», письмо подписали фонды «Подари жизнь», «Вера» «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег», благотворительный фонд Константина Хабенского и другие организации.

В России с 2018 года действовал мораторий на исполнение этого требования, но в январе 2021 года Минюст выступил против его продления. В ведомстве заявили, что это мешает контролю за НКО. Мораторий снят, он не распространяется уже на отчетность за 2020 год.

В фондах уверены, что требования Минюста грозят сокращением размеров пожертвований и помешают помогать бездомным, тяжелобольным, сиротам и пожилым гражданам. Дополнительные обязанности, которые возложили на НКО, ведут «к ухудшению положения социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличивают расходы, связанные с рассылкой информационных запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей, большим документооборотом, почтовыми издержками».

В феврале с похожей просьбой относительно НКО в Минюст уже обращалось Минэкономики. Ведомство предложило скорректировать формы отчетности для НКО «с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию».

Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что Минюст два года назад заморозил исполнение приказа, руководствуясь поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. Сейчас еще идет процесс аналогичного согласования, отметил он. 

Минюстом в марте 2021 г. запланировано проведение рабочего совещания с участием представителей заинтересованных некоммерческих организаций с целью дачи разъяснений, обсуждения и разработки соответствующих рекомендаций в части заполнения и представления в установленном порядке некоммерческими организациями форм отчетности, утвержденных приказом №170, — рассказали в ведомстве.

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Автор: Александра Клименко
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