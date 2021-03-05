Благотворительные организации России написали письмо Путину. Они просят защиты от Минюста

Благотворители не готовы и не могут выяснять источники финансирования жертвователей. Если им придется заняться этим добровольные поступления резко сократятся, сотни тысяч людей останутся без помощи.

Более 50 некоммерческих организаций попросили Владимира Путина избавить их от обязанности отчитываться об иностранных источниках финансирования жертвователей. Как пишет «Коммерсантъ», письмо подписали фонды «Подари жизнь», «Вера» «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег», благотворительный фонд Константина Хабенского и другие организации.

В России с 2018 года действовал мораторий на исполнение этого требования, но в январе 2021 года Минюст выступил против его продления. В ведомстве заявили, что это мешает контролю за НКО. Мораторий снят, он не распространяется уже на отчетность за 2020 год.

В фондах уверены, что требования Минюста грозят сокращением размеров пожертвований и помешают помогать бездомным, тяжелобольным, сиротам и пожилым гражданам. Дополнительные обязанности, которые возложили на НКО, ведут «к ухудшению положения социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличивают расходы, связанные с рассылкой информационных запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей, большим документооборотом, почтовыми издержками».

В феврале с похожей просьбой относительно НКО в Минюст уже обращалось Минэкономики. Ведомство предложило скорректировать формы отчетности для НКО «с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию».

Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что Минюст два года назад заморозил исполнение приказа, руководствуясь поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. Сейчас еще идет процесс аналогичного согласования, отметил он.

Минюстом в марте 2021 г. запланировано проведение рабочего совещания с участием представителей заинтересованных некоммерческих организаций с целью дачи разъяснений, обсуждения и разработки соответствующих рекомендаций в части заполнения и представления в установленном порядке некоммерческими организациями форм отчетности, утвержденных приказом №170, — рассказали в ведомстве.

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