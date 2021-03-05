США и Великобритания готовят новые санкции против российского госдолга и олигархов
Новые ограничения могут гораздо сильнее повлиять на российский рынок, который практически не отреагировал на прежние санкции против ряда чиновников и организаций. В Кремле к ним уже готовятся.
США и Великобритания планируют ввести новые санкции против России из-за применения химического оружия, сообщает Bloomberg. Обсуждаются разные меры, от ограничений в отношении суверенного российского госдолга до личных санкций против крупных бизнесменов. То есть санкции будут более жесткие по сравнению с теми, что были введены во вторник, 2 марта, против ряда чиновников из-за отравления и преследования политика Алексея Навального.
Обновление от 14.14 мск. В Кремле допускают введение новых антироссийских санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК. Он отметил, что Кремль «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».
По данным Bloomberg, одним из факторов для ужесточения санкций будет препятствование Россией расследованию отравления Навального.
Великобритания будет настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) добивалась от России ответа по поводу использования запрещенных веществ.