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США и Великобритания готовят новые санкции против российского госдолга и олигархов

США и Великобритания готовят новые санкции против российского госдолга и олигархов
Автор фото: Nickolas Titkov. Иллюстрация: Flickr.com

Новые ограничения могут гораздо сильнее повлиять на российский рынок, который практически не отреагировал на прежние санкции против ряда чиновников и организаций. В Кремле к ним уже готовятся.

#НОВОСТИ

США и Великобритания планируют ввести новые санкции против России из-за применения химического оружия, сообщает Bloomberg. Обсуждаются разные меры, от ограничений в отношении суверенного российского госдолга до личных санкций против крупных бизнесменов. То есть санкции будут более жесткие по сравнению с теми, что были введены во вторник, 2 марта, против ряда чиновников из-за отравления и преследования политика Алексея Навального.

Обновление от 14.14 мск. В Кремле допускают введение новых антироссийских санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК. Он отметил, что Кремль «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».

При подготовке к овым санкциям нужно и учитывая тот факт, что у России и США разные позиции по химическому оружию, добавил он: «Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила».

По данным Bloomberg, одним из факторов для ужесточения санкций будет препятствование Россией расследованию отравления Навального. 

Великобритания будет настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) добивалась от России ответа по поводу использования запрещенных веществ. 

По данным издания, США могут усилить давление на Россию санкциями в отношении олигархов в соответствии с Актом Магнитского, который дает американскому президенту наказывать отдельных лиц за нарушения прав человека или коррупцию. 
Джо Байден также рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного госдолга России, если российского государство будет признано виновным в серьезном нарушении международного запрета на химическое оружие, заявили два источника агентства.
 
При этом еще в 2018 г. возглавлявший в то время Минфин США Стивен Мнучин предупреждал, что при введении санкций против российского госдолга на мировом финансовом рынке возможны потрясения, так как российский рынок глубоко связан с мировыми индексами. 
Автор: Андрей Пермяков
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