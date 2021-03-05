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За нарушение карантинных мер в Свердловской области составили свыше 1,2 тыс. протоколов

За нарушение карантинных мер в Свердловской области составили свыше 1,2 тыс. протоколов
Автор фото: Владислав Бурнашев. Иллюстрация: ТАСС

Региональный Роспотребнадзор в 2020 году составлял протоколы за нарушение порядка тестирования граждан, побывавших за границей. Более 300 нарушителей уже оштрафованы.

#КАРАНТИН#НОВОСТИ

Роспотребнадзор Свердловской области в 2020 г. составил более 1,2 тыс. протоколов за нарушение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Как рассказал на пресс-конференции руководитель регионального ведомства Дмитрий Козловских, почти 300 из них уже рассмотрены судами, и виновные привлечены к административной ответственности.

Не только мы имеем полномочия по привлечению к ответственности — нам помогали коллеги из УВД, когда мониторили ситуацию с введением ограничений. В части требований по обязательному тестированию возвращающихся из-за рубежа подавляющее большинство граждан выполняли требования (более 97%), на оставшиеся 3% мы составили более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, — сказал Дмитрий Козловских.  

В соответствии с постановлением главного санитарного врача, гражданам, которые прибыли в Россию из других стран, необходимо в течение трех дней со дня прибытия необходимо сдать тест COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на «Госуслугах». До получения результата теста необходимо соблюдать изоляцию.

Людям, прибывшим из Великобритании и Северной Ирландии, необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания в течение 14 дней. И дважды (на 7 и 14 сутки) сдать тест на COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что суды Свердловской области назначили 204 штрафа на общую сумму порядка 1,9 млн руб. жителям Свердловской области, вернувшимся из-за границы и не сдавшим тест на COVID-19. 

Автор: Анна Хлебникова
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