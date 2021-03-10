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DK.RU запускает новый проект о главных строителях Урала

DK.RU запускает новый проект о главных строителях Урала
Иллюстрация: DK.RU

Как живут и строят бизнес руководители ведущих строительных организаций региона? Об этом — в совместном проекте «Главные в стройке», созданном СРО «Уральское объединение строителей» и DK.RU.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Героями цикла публикация станут члены СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), руководители известных строительных организаций региона.  В материалах мы будем рассказывать о том, как проводят свои рабочие будни руководители ведущих региональных строительных организаций, участники СРО УОС.

Главы компаний поделятся лайфхаками в сфере управления, самомотивации, расскажут о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции. 

Спецпроект «Главные в стройке» — это возможность погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса для тех, кто далек от стройсферы, и почерпнуть для себя опыт крепких управленцев. А строителям может быть любопытно примерить на себя практики коллег и «сверить часы». 

Между героями серии материалов будет вестись соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. В финале спецпроекта наиболее продуктивный топ-менеджер получит приз за лучшие результаты, показанные в ходе рабочих суток.

Первый материал уже опубликован. Его можно прочитать по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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