Количество личных банкротств за «пандемийный» 2020 г. выросло в 1,5 раза

В 2020 г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило более 5,7 тыс. заявление о банкротстве. Годом ранее таких дел было только 3,4 тыс. Связан ли рост личных банкротств с пандемией коронавируса?

Итоги года на пресс-конференции подвел заместитель председателя свердловского Арбитражного суда Илья Чураков. По его словам, в большинстве случаев заявления подают сами граждане, значительно реже — банки и налоговая.

Сказать, что именно пандемия повлияла на рост числа банкротств, мы не можем. Год назад, в апреле, мы делали прогноз, что из-за пандемии мы увидим большое число банкротств ипотечных должников. К счастью, прогноз не оправдался, — отметил он (цитата по РБК).

Чураков также ответил, что влияние на рост личных банкротств оказала не только растущая долговая нагрузка, но и доступность процедуры. 1 сентября 2020 г. в России вступили в силу поправки в закон «О банкротстве», которые упрощают процедуру личных банкротств. Списывать кредиты в размере от 50 до 500 тыс. руб. можно бесплатно и без суда — через МФЦ.

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