Проблемную развязку в Екатеринбурге реконструируют за 6,4 млрд рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для реконструкции автомобильной развязки возле концерна «Калина» до конца 2024 года. Реконструкция пройдет в пять этапов.

Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге. Начальная цена контракта составляет 6,4 млрд руб. Информация размещена на сайте госзакупок. Подавать заявки можно до 29 марта.

Работы будут проводиться в пять этапов и должны завершиться в декабре 2024 г. На первых этапах построят эстакаду для проезда с переулка Базового на дублер Сибирского тракта и проложат путепровод через железнодорожную линию «Шарташ — Егоршино», поясняет JustMedia.ru. Затем начнут возведение эстакады левого проезда. Последним этапом станет строительство нижней дороги по направлению Сибирский тракт — улица Комсомольская. Таким образом, на развязке появится около восьми съездов. В 2021-2022 гг. на реконструкцию выделят по 111 млн руб., в 2023 г. — более 2,6 млрд руб., а затем оставшиеся 3,5 млрд руб.

Речь об обновлении развязки у «Калины» ведется уже более десяти лет. В начале прошлого года очередной проект реконструкции вынесли на общественные слушания. После ряда доработок планировалось начать строительство, однако помешала пандемия. В итоге средства на ремонт развязки выделят из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.