Банк «Открытие» инвестирует 9 млрд руб. в новый завод ЕВРАЗа на Урале

ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» начали в январе 2021 г. строительство инновационного завода в ОЭЗ «Титановая долина». Стоимость проекта — 16 млрд руб. Из них 9 млрд привлечены в качестве заемных средств.

Банк «Открытие» предоставит компании «Аллегро», созданной глобальной горно-металлургической группой ЕВРАЗ и системным интегратором ремонта вагонов — компанией «Рейл Сервис», 9 млрд руб. на срок до 10 лет. Заемные средства будут направлены на строительство нового колесопрокатного производства на территории особой экономической зоны «Титановая долина» (г. Верхняя Салда, Свердловская область), сообщили DK.RU в пресс-службе банка. Производственная мощность предприятия составит 200-300 тыс. железнодорожных колес в год.

Первый этап строительства нового завода начался в январе 2021 г., старт производства намечен на начало 2023 г. Ранее DK.RU рассказывал, что общий объем инвестиций в проект составляет 16 млрд руб. Завод позволит создать в Свердловской области 425 новых рабочих мест.

Для банка «Открытие» сделка с ЕВРАЗом и «Рейл Сервис» — важный шаг в реализации стратегии финансирования инновационных проектов российской промышленности. Создание новейшего производства на территории особой экономической зоны позволит предложить продукцию высокого качества как для внутреннего, так и международных рынков. Мы убеждены, что и дальше в рамках сотрудничества с клиентом будем обеспечивать высокий уровень взаимодействия, в том числе по скорости реализации сделок, — комментирует старший вице-президент — директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

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