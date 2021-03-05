Эксперты обсудили перспективы применения робототехники в строительстве

До 55% человеческого труда в строительстве может быть автоматизировано. Такие данные озвучил генеральный директор «Вектор Групп» Дмитрий Ипанов во время вебинара, организованного 100+ TechnoBuild.

Вебинар «Применение робототехники в строительстве» прошел при поддержке Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

По словам Дмитрия Ипанова, основные предпосылки к автоматизации процессов работы — опасность для людей, монотонность и большие физические нагрузки.

С 2009 года к 2021 году, по прогнозам, количество используемых промышленных роботов в мире увеличится в 10 раз – с 60 до 630 тысяч единиц, — рассказал Дмитрий Ипанов. — При этом средняя стоимость робота с 2012 до 2017 года упала на 17%. В лидерах по использованию — Сингапур, Германия и Южная Корея. Россия в самом низу списка с показателем 5 роботов на 10 тысяч работников. Еще недавно это число колебалось в районе трех-четырех. Мы растем, но до лидеров рынка еще далеко, что говорит о нашем огромным потенциале. Практически во всех областях сейчас активно роботы внедряются и используются.

При этом строительство — далеко не на первых строчках по роботизации. Лидирует обработка материалов (35,4%), затем идут сварка (28,9%) и сборка (13%).

В строительстве автоматизация используется, прежде всего, при паллетировании грузов (гофрокоробов, мешков, ящиков), в сварке (закладные, кронштейны, каркасы быстровозводимых зданий), а также при обслуживании оборудования (ТФО, линии для нанесения покрытий), поделился ведущий менеджер департамента робототехнического оборудования OOO «Вебер Комеханикс» Михаил Колодко.

Генеральный директор «Арипикс Роботикс» (Aripix Robotics) Андрей Спиридонов рассказал, что в среднем их компании нужно 3-6 месяцев, чтобы заменить людей роботами. Однако иногда сохранить сотрудников оказывается экономически более выгодно, поэтому каждая ситуация рассматривается индивидуально. При положительном исходе один робот может занять место в среднем трех работников. На рутинных работах штат получается снизить до 70%. При этом робот может работать круглосуточно и увеличить объем производства до 20%. Существенно снижается риск травмоопасности. Окупаемость такого решения составляет один-два года.

Директор по развитию АО МГК «Интехрос» Ратибор Коновалюк добавил, что большую долю рынка занимают гидравлические инженерные роботы. Среди них порядка 80-90% — это демонтажные роботы, остальные 10-20% — это роботы по укладке или возведению перегородок.

С одной стороны, пандемия замедляет темпы роста строительной отрасли, но, с другой, происходит переориентация наших заказчиков на использование концептуально новых видов техники, примером которой является демонтажный робот, — отметил он.

Среди преимуществ таких роботов — большая устойчивость к воздействию агрессивных сред, меньшее количество шума и исключение появления вибрационной болезни. Кроме того, по производительности один робот может заменить 8-10 рабочих.

По мнению Ратибора Коновалюка, основные факторы, которые сдерживают рост использования роботов на российском строительном рынке, — это недостаточная информированность и ограниченное финансирование.

Посмотреть запись вебинара можно на YouTube.