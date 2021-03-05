Скандальный жилищный кооператив отказались признавать банкротом

Арбитражный суд отказал в банкротстве жилищного кооператива «Бухта Квинс». Его история тянется с 2015 г., когда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков.

Иск о банкротстве жилищного кооператива «Бухта Квинс» подавал пайщик ЖСК, экс-помощник барда Александра Новикова Александр Хренов. Он через суд требовал 5,7 млн руб. Однако Арбитражный суд Свердловской области отказался признавать жилищный кооператив банкротом.

Информация о принятом судебном акте — прекратить производство. Практика неоднозначная. Есть месяц на обжалование, — цитирует судью Андрея Дурановского Ura.ru.

Как сообщается в материалах дела, Александр Хренов просил «признать потребительский жилищно-строительный кооператив «Бухта Квинс» несостоятельным и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника». Конкурсным управляющим предлагалось назначить Елену Клочко. Ранее она вела конкурсное производство в отношении компании «Светояр», которая принадлежит барду Александру Новикову.

Как рассказывал DK.RU, уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» тянется с 2015 г. Изначально обвиняемых было трое: музыкант Александр Новиков, его бывший деловой партнер Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова. DK.RU подробно рассказывал, как шло расследование этого дела. Следствие уверяло, что 60-ти потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Сам Александр Новиков в официальном комментарии подчеркивал, что уголовное дело против него сфабриковано. Лариса Насонова сотрудничала со со следствием и уже вышла по УДО. Дело против Новикова было закрыто летом 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга реабилитировал барда и обязал минфин выплатит ему 1 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование.

Михаила Шилиманова признали виновным в мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» на 50 млн руб. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.