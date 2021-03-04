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Алена Владимирская: «Растут новые единорожки, хватит отправлять резюме в «Яндекс»

Алена Владимирская: «Растут новые единорожки, хватит отправлять резюме в «Яндекс»
Иллюстрация: pixabay.com

«Телемедицина, ИТ, страхи и тревоги пандемии резко вывели онлайн-сервисы психотерапевтии в индустрию». Какие отрасли в России развиваются и нуждаются в сотрудниках.

#КАРЬЕРА#ЛАЙФХАКИ

Алена Владимирская, создатель «Антирабства», рассказывает о новых веяниях на рынке труда:

— Куда, если не в «яндекс».

Я обещала рассказывать о тех отраслях, которые сейчас растут, но этого роста вы не видите. И по-прежнему, желая перемен, посылаете резюме в «яндекс» (специально взяла в кавычки, потому что это условное название технологической компании, которую все знают и все в нее хотят — и реальный «Яндекс» огромный молодец, что стал символом таких компаний в России)

Итак.

Вы сейчас завозмущаетесь, но мы стали жить богаче. Да, последние годы инфляция тревожит, доллар падает, нефть тоже гадко себя ведет плюс пандемия, но в целом мы как поколение стали жить много богаче, чем наши бабушки. Мы в Европе всего лишь первые и вторые поколения, которые не знают, что такое голод. Мы первое поколение, уверенное в том, что потеря работы не означает социальную трагедию.

Все это спровоцировало два момента: интерес к себе и желание переложить ответственность за себя. Пусть кто-то разберется с моим питанием, моим сном, моими финансами... И, конечно, с моими личными травмами.

Так поперла психотерапевтия. Но это всегда была область врачебного роста с большими гонорарами и странным отношением коллег. Но телемедицина, ИТ и потом страхи и тревоги пандемии резко вывели онлайн-сервисы психотерапевтии в индустрию, в которую активно вкладываются и ждут там большого роста.

Маркетплейсы психотерапевтов, тренажеры для ума, личностные онлайн-тесты с последующей расшифровкой специалистами — сервисы растут активно и очень резво поднимают инвестиции.

Кого там ищут? Маркетологов, продакт-менеджеров, программистов, ну и, что самое интересное, — сейчас многие ищут операционных либо на весь бизнес, либо на новый юнит, поскольку направление только создается.

Из каких отраслей легки переходы? Понятно, из ИТ, из онлайн-образования, из b2c сервисов, из ритейла. Но вариантов множество — отрасль растет так быстро, что сейчас там можно быстро вырасти самим вместе с сервисами. И смотрит отрасль неожиданных людей с неожиданными компетенциями

Как попадать в отрасль? Через переупаковку опыта, показывая то, что так нужно этому рынку:

1. Понимание целевой аудитории и мест, где ее искать.

2. Понимание основных продуктов и того, как их правильно донести до людей.

3.Опыт крутой клиентской поддержки (здесь она важна чрезвычайно и должна быть крайне деликатна).

4. Понимание особенности продаж.

5. Понимание того, как формировать контентную политику таких проектов.

В общем, растут новые единорожки, на которые очень стоит обратить внимание.

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Автор: Александра Клименко
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