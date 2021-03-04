Проблемы с вакцинацией, Путин заявил о «моральных законах» для интернета. Главное 4 марта

4 млн россиян уже полностью или частично привились от коронавируса. Интернет грозит морально разрушить общество, считает Путин. Сбер утроил выручку от нефинансового бизнеса. Что случилось за день.

В девяти регионах России до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Он не уточнил, о каких регионах идет речь.

Есть проблемы с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации, — сказал Путин.

Всего сейчас свыше 2 млн россиян привились двумя компонентами отечественной вакцины от коронавируса, еще почти столько же получили первый укол.

«Моральная угроза» интернета для общества

На этой же встрече Путин заявил, что интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам. Его негативными явлениями президент назвал распространение детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду.

Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суицидам. И при этом выстраивают работу таким образом, что на этом еще и зарабатывают. Рекламку размещают, еще что-то делают, — сказал президент (цитата по видео РБК).

Сколько Сбербанк заработал на нефинансовом бизнесе

Нефинансовый бизнес Сбербанка в 2020 г. увеличил выручку в 2,7 раза до более чем 71 млрд руб., прибыль сегмента до налогообложения выросла до 8,6 млрд руб. по сравнению с 1,5 млрд руб. убытка годом ранее. Его доля в операционном бизнесе банка составляет 1,1% (0,7% годом ранее).

Основу выручки нефинансового сегмента Сбера составляют B2B-сервисы — они принесли 33,6 млрд руб. 12,9 млрд руб. составила выручка сегмента «Электронная торговля», 7,4 млрд руб. — «Развлечения» (онлайн-кинотеатр Okko), 4,8 млрд руб. — выручка сегмента FoodTech & Mobility (Сбермаркет и другие сервисы), за год она выросла в 11 раз, а количество заказов еды — в 19 раз, до 62,6 млн.