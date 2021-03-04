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Антимонопольщики усмотрели нарушение законодательства в работе мусорного оператора

Антимонопольщики усмотрели нарушение законодательства в работе мусорного оператора
Иллюстрация: DK.RU

Управление ФАС по Свердловской области вынесло предупреждение компании «Рифей» — территориальному оператору по обращению с ТКО, работающему в северных территориях области.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#НОВОСТИ

Свердловские антимонопольщики провели проверку деятельности компании «Рифей» после того, как к ним обратился индивидуальный предприниматель, который пожаловался на навязывание невыгодных условий договора на вывоз мусора. Также бизнесмен заявил, что «Рифей» выставил ему счет за услуги, которые фактически не оказывались.

Как прокомментировали в УФАС, по закону мусорный оператор должен предложить клиенту типовой договор, утвержденный правительством РФ. Стандартный контракт может быть дополнен положениями, не противоречащими законодательству и прописанному по соглашению сторон.

Подготовленный ООО «Компания «Рифей» проект договора не соответствует типовому […] и дополнен положениями, согласование которых не достигнуто сторонами. В проекте договора содержалась лишь часть объектов накопления ТКО, указанных в заявке индивидуального предпринимателя, в связи с чем действия ООО «Компания «Рифей» могут характеризоваться как отказ (уклонение) от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, — пояснили ситуацию в УФАС.

После вынесенного предупреждения компания «Рифей» должна отозвать счета, выставленные предпринимателю за август, сентябрь, октябрь 2020 г., а также привести договор в соответствие с типовой формой.

Напомним, мусорного оператора «Рифей» связывают с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Они контролируют несколько «мусорных» компаний в регионе, в числе которых — АО «Облкоммунэнерго». Это предприятие. как писал DK.RU, получило право на строительство полигона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. Также компании, подконтрольные Боброву и Бикову, претендуют на строительство мусорного полигона для Екатеринбурга. Как неоднократно писал DK.RU, ситуация с площадкой для складирования ТКО в Екатеринбурге печальная: сейчас в городе работает единственный полигон «Северный», но его мощностей хватит. по прогнозам, не более чем на три-четыре года. 

Автор: Инна Вейн
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