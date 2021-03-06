Четыре отеля и пять офисных центров. Новые объекты, которые появятся в городе к 2023 г.

Среди них — гостиница Hyatt на Верх-Исетском бульваре, открыть которую планировали еще к футбольному ЧМ-2018. Работы на объекте планируют завершить в третьем квартале 2021 г.

В Екатеринбурге в течение трех лет планируется ввод пяти офисных центров и четырех отелей. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы со ссылкой на председателя комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максима Афанасьева.

На предстоящие три года у нас в плане строительства пять офисных центров. Четыре из них запланированы к открытию в 2021 г. и один в 2023 г. На днях мы получили информацию по вводу в эксплуатацию БЦ Neboplaza на ул. Народной Воли, 63а, общей площадью 30 тыс. кв. метров, — сказал Афанасьев на заседании комиссии гордумы.

В этом году ввести в эксплуатацию планируют три деловых центра: «Эльбрус» на ул. Старых Большевиков, бизнес-центр на ул. Библиотечной и административное здание на ул. Черепанова. В 2023 г. будет достроено офисное здание на пересечении ул. Чапаева — Декабристов.

Всего в Екатеринбурге работает 102 офисных центра общей площадью 1,4 млн кв. м. Арендные ставки в самой популярной категории офисников B+ выросли за 2020 г., несмотря на пандемию коронавируса, примерно на 10%.

Что же касается туристической инфраструктуры, в 2021 г. в эксплуатацию будет введена гостиница Hyatt на Верх-Исетском бульваре, инвестором строительства которой выступает Уральская горно-металлургическая компания.

Этот объект мы ждали в конце 2020 г., но он был непростой, поэтому надеемся, что все работы будут завершены в третьем квартале этого года, — отметил Максим Афанасьев.

Отель класса «бизнес плюс» рассчитан на 146 номеров площадью от 25 до 73 кв. м. В здании будут ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы. Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу 2018 г. О причинах переноса сроков ранее подробно писал в своем материале DK.RU.

На 2022 г. запланирован ввод в эксплуатацию отеля «три звезды» Ramada Encore на ул. Бебеля, 61. С такой же категорией звезд сдадут гостиницу на пересечении ул. Радищева — Шейнкмана.

В 2023 г. еще одна гостиница появится рядом с площадкой «Екатеринбург-Экспо».

На данный момент в Екатеринбурге работает 125 гостиниц и мини-отелей на 11,3 тыс. мест, резюмировал Афанасьев.