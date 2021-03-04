Все ближе к космосу. Ракета Илона Маска снова взорвалась, но миллиардер рад

Корабль Starship поднялся на 10 км, выполнил маневры в воздухе и успешно сел. Через несколько минут устройство взорвалось. Компания Маска продолжает работу над многоразовым космическим кораблем.

Прототип корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полетов, взорвался через несколько минут после того, как впервые смог приземлиться.

Starship SN10 — десятый серийный испытательный аппарат, который успешно стартовал и поднялся на заданную высоту, почти 10 км. Ракета выполнила все запланированные маневры и повторно запустила двигатели для контролируемого возврата на Землю.

Это первое успешное приземление Starship во время летных испытаний. Два предыдущих испытательных запуска завершились взрывом прототипов при посадке. Взорвалась ракета и на этот раз, через несколько минут после приземления.

Это была вторая за день попытка запустить прототип Starship. Первый запуск был прерван,из-за обнаруженной бортовыми компьютерами проблемы с двигателем.

Илон Маск вновь выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв.

Starship SN10 приземлился целым и невредимым! Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением, — написал Маск в Twitter.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

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