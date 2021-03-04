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Все ближе к космосу. Ракета Илона Маска снова взорвалась, но миллиардер рад

Все ближе к космосу. Ракета Илона Маска снова взорвалась, но миллиардер рад
Иллюстрация: скриншот видео Youtube

Корабль Starship поднялся на 10 км, выполнил маневры в воздухе и успешно сел. Через несколько минут устройство взорвалось. Компания Маска продолжает работу над многоразовым космическим кораблем.

#ИЛОН МАСК#НОВОСТИ

Прототип корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полетов, взорвался через несколько минут после того, как впервые смог приземлиться.

Starship SN10 — десятый серийный испытательный аппарат, который успешно стартовал и поднялся на заданную высоту, почти 10 км. Ракета выполнила все запланированные маневры и повторно запустила двигатели для контролируемого возврата на Землю.

Это первое успешное приземление Starship во время летных испытаний. Два предыдущих испытательных запуска завершились взрывом прототипов при посадке. Взорвалась ракета и на этот раз, через несколько минут после приземления.

Это была вторая за день попытка запустить прототип Starship. Первый запуск был прерван,из-за обнаруженной бортовыми компьютерами проблемы с двигателем.

Илон Маск вновь выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв.

Starship SN10 приземлился целым и невредимым! Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением, — написал Маск в Twitter.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Ранее на DK.RU: «Напоминает МММ и торговлю тюльпанами». Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Автор: Александра Клименко
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