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Свердловские власти определились, как будут проводить реновацию

Свердловские власти определились, как будут проводить реновацию
Иллюстрация: архив DK.RU

Региональное правительство одобрило законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий (КРТ) в Свердловской области» — его еще называют «закон о реновации».

#ЖИЛЬЕ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Разработчиком документа выступил областной минстрой. Напомним, ранее на федеральном уровне был принят соответствующий закон о КРТ, который основной объем полномочий в этом вопросе передает субъектам Федерации. Как писал DK.RU, федеральный закон определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — как формировать границы КРТ, какие объекты и по каким критериям включать, каким образом и на каких условиях проводить расселение ветхих домов — отданы на откуп региональным властям.

Полный текст законопроекта пока на официальном сайте не появился: власти заявили, что оставили право публикации за Законодательным собранием. Как пишет ЕАН, документ состоит из восьми статей, которыми распределяются полномочия между областными властями и администрациями муниципалитетов.

Предполагается, что механизм, прописанный в законопроекте, позволит пускать под снос дома, которые официально не считаются аварийными, но при этом мало или вовсе не соответствуют современным требованиям — жилищным и градостроительным.

В проекте, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, закреплён механизм обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. Также зафиксирована возможность предоставления льгот и мер господдержки участникам комплексного развития территории, — заявили в правительстве.

Областной закон вступит в силу после того, как его утвердят депутаты Заксобрания.

Ожидается, что депутаты рассмотрят его уже во время весенней сессии. Для полноценного внедрения механизма КРТ нам необходимо будет принять еще ряд нормативных актов, которыми, в частности, будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции», – говорят в свердловском правительстве (цитата по ЕАН).

Между тем эксперты DK.RU уже высказали свое мнение о новом законе. Большинство считает, что он пойдет на пользу городу. Как отмечает Сергей Антонов, директор «Брусники» в Екатеринбурге, документ балансирует интересы сторон, делает их взаимодействие более понятным и прозрачным.

Позитивный эффект закона очевиден — он ускорит процесс трансформации депрессивных, устаревших и деградировавших территорий, сделает проекты более предсказуемыми и повысит качество жизни десятков или сотен тысяч горожан. При этом он не даст карт-бланша на зачистку целых микрорайонов и возведение на их месте примитивного и дешевого жилья, а также на массовое переселение собственников из центра на окраины, — пояснил свое мнение Антонов.

Отметим, что «Брусника» совместно с властями Свердловской области подготовили список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации. Кроме того, обновление жилого фонда стало темой обсуждения на встрече вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым. Встреча прошла 19 февраля. Как сообщал DK.RU, в Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 

Автор: Инна Вейн
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