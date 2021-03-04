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В России возник дефицит мяса птицы и яиц: их производство резко сократилось

В России возник дефицит мяса птицы и яиц: их производство резко сократилось
Автор фото: Thomas Quinn. Иллюстрация: Pixabay.com

Куриный грипп и рост потребления яиц и мяса птицы привели к существенному росту цен на эту продукцию. Стабилизировать цены получится только через несколько месяцев.

#ЕДА#НОВОСТИ

В России возник дефицит мяса птицы и яиц, обусловленный ростом спроса на фоне сокращения производства, дисбаланс спроса и предложения признали в Минсельхозе, пишет VTimes. Курятина и куриные яйца — один из наиболее доступных источников животного белка. Но с осени 2020 г. в Евросоюзе и ряде южных регионов России возникают очаги птичьего гриппа. 

Это влияет на импорт инкубационных яиц, за счет которого потребности птицеводческой отрасли в России обеспечиваются на 20%, — говорится в ответе Минсельхоза.

В январе производство и продажа мяса птицы сократились на 6,4% год к году, приводил данные Росптицесоюз. По расчетам топ-менеджера одной и крупных компаний в отрасли, в феврале падение может дойти до 8–9%. На это фоне стоимость мяса курицы достигла максимумов, добавлял другой собеседник издания.

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В Минсельхозе полное восстановление производства в птицеводческой отрасли ожидают к маю, это поспособствует стабилизации цен. Ранее в министерстве заявили, что рост цен на продукцию птицеводства обусловлен также подорожанием кормов. Чтобы стабилизировать цены на них, правительство ввело квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, на экспорт масличных, в этом году предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

Минсельхоз также планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика и пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа. Чтобы снизить зависимость российских птицеводов от импортных инкубационных яиц, планируется стимулировать развитие их собственного производства — и для этого же обсуждается постепенное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%. Также рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 г. 

Автор: Андрей Пермяков
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