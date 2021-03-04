Путин сменил первого замглавы ФСБ. Им стал силовик, который курировал аресты губернаторов
Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности стал Сергей Королев, который ранее возглавлял одно из ключевых подразделений ведомства.
Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности стал генерал-полковник Сергей Королев, пишет РБК со ссылкой на два источника. Королев ранее возглавлял Службу экономической безопасности — одно из главных подразделений спецслужбы. До него первым замдиректором ФСБ с 2003 г. по октябрь 2020 г. был Сергей Смирнов, его освободили от должности о выслуге лет.
Указ о назначении Королева Владимир Путин подписал еще 24 февраля, когда прошла коллегия ФСБ с участием президента. Сергей Королев ранее работал в Службе экономической безопасности Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был советником главы Минобороны Анатолия Сердюкова с 2007 по 2011 гг., а затем возглавил Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В 2016 г. он возглавил службу экономической безопасности ФСБ.
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При Королеве в УСБ усилилась шестая служба, сотрудники которой занимались громкими делами крупных бизнесменов, чиновников и силовиков. Среди них: оперативным сопровождение дела бизнесмена Дмитрия Михальченко, кировского губернатора Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники шестой службы сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала МВД Дениса Сугробова.