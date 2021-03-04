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Путин сменил первого замглавы ФСБ. Им стал силовик, который курировал аресты губернаторов

Путин сменил первого замглавы ФСБ. Им стал силовик, который курировал аресты губернаторов
Автор фото: A.Savin. Иллюстрация: Wikimedia.org

Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности стал Сергей Королев, который ранее возглавлял одно из ключевых подразделений ведомства.

#СИЛОВИКИ#НОВОСТИ

Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности стал генерал-полковник Сергей Королев, пишет РБК со ссылкой на два источника. Королев ранее возглавлял Службу экономической безопасности — одно из главных подразделений спецслужбы. До него первым замдиректором ФСБ с 2003 г. по октябрь 2020 г. был Сергей Смирнов, его освободили от должности о выслуге лет. 

Указ о назначении Королева Владимир Путин подписал еще 24 февраля, когда прошла коллегия ФСБ с участием президента. Сергей Королев ранее работал в Службе экономической безопасности Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был советником главы Минобороны Анатолия Сердюкова с 2007 по 2011 гг., а затем возглавил Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В 2016 г. он возглавил службу экономической безопасности ФСБ.

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При Королеве в УСБ усилилась шестая служба, сотрудники которой занимались громкими делами крупных бизнесменов, чиновников и силовиков. Среди них: оперативным сопровождение дела бизнесмена Дмитрия Михальченко, кировского губернатора Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники шестой службы сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала МВД Дениса Сугробова.

Автор: Андрей Пермяков
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