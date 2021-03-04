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В Общественном совете при Свердловском УФАС сменился глава

Сергей Мазуркевич — новый глава ОС при региональном УФАС
Сергей Мазуркевич — новый глава ОС при региональном УФАС. Иллюстрация: СОСПП

Отстаивать права предпринимателей перед антимонопольщиками теперь будет Сергей Мазуркевич, председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, гендиректор ГК «ТРАНССИБУРАЛ».

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

О результатах проведения процедуры доформирования Общественного совета рассказал руководитель Свердловского Управления федеральной антимонопольной службы России (УФАС) России Дмитрий Шалабодов.

Заседание Общественного совета ФАС проходило онлайн, члены совета единогласно проголосовали за нового главу — Сергея Мазуркевича.   — рассказал Дмитрий Шалабодов и добавил: — Совместная работа в части развития конкуренции и взаимодействия с предпринимательским сообществом — важный аспект нашей деятельности.

В качестве спикера на заседании выступила начальник отдела по борьбе с картелями Ольга Смирнова. Она рассказала об успешной работе Управления в 2020 и 2021 годах — за этот период были выявлены и пресечены несколько картелей и антиконкурентных соглашений на территории Свердловской области.

Например, ведомство обнаружило три фармакологических компании, которые объединились в союз, чтобы не позволить иностранной компании поставлять препарат для онкобольных по контракту — DK.RU рассказывал об этом. Речь идет о фармацевтических компаниях ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма». Все они напрямую или через другие фирмы принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову.

Антимонопольщики выяснили, что все три компании участвовали в июне 2019 г. в торгах по поставке в Свердловский онкологический диспансер противоопухолевого препарата «Паклитаксел».

УФАС установила, что «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и Аптека «Вербена-Фарма» получали преимущество в торгах, поскольку знали о ценовых предложениях друг друга. Стоимость выполнения контракта между фирмами отличалась на одну копейку. Еще одним участником конкурса был ТД «ВИАЛ», однако он выбыл из торговВ итоге конкурс выиграл «САВ-Фарм», который согласился поставить лекарства за 85,2 млн руб. После обнаружения сговора УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для участников картеля предполагается штраф от 8 до 40 млн руб. 

Сергей Мазуркевич отметил, что картельные сговоры — зло для всего рынка.

Большие предприятия в силах отстаивать свои интересы и обращать внимание на несправедливость, тогда как представители малого бизнеса слишком погружены в работу и не способны бороться с нарушителями закона самостоятельно, — пояснил Мазуркевич.

Он отметил, что борьба с картелями — одна из его задач на новом месте. В 2021 г. планируется создать специальный отдел, который будет реагировать на жалобы предпринимателей. Сергей Мазуркевич призвал участников рынка, которые встречаются с нарушениями антимонопольного законодательства, обращаться в Общественный совет при Свердловском УФАС России.

Автор: Инна Вейн
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