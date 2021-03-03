«Альянс врачей» признали иноагентом, ПМЭФ проведут вопреки коронавирусу. Главное 3 марта

Петербургский международный экономический форум решено провести с учетом «постпандейминого перелома». Близкая к ФБК и Навальному организация врачей признана иностранным агентом. Что произошло за день.

XXIV Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2-5 июня, сообщил Росконгресс, организатор мероприятия. В прошлом году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса, сейчас же решено его провести в традиционном оффлайн-формате, с соблюдением всех мер предосторожности.

С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандейминого перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ, — заявил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

ПМЭФ ежегодно посещают около 10 тыс. человек более чем из 120 стран, в том числе руководители крупнейших российских и иностранных компаний, президенты, премьер-министры и другие крупные чиновники.

«Альянс врачей» признан иноагентом

Минюст внес межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе ведомства. «Альянс врачей», возглавляет сторонница оппозиционного политика Алексея Навального Анастасия Васильева. В пресс-службе Министерства юстиции отметили, что, как показала проверка, организация неоднократно получала иностранное финансирование и занималась политической деятельностью.

Анастасия Васильева сейчас является фигурантом уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного после митингов в поддержку Навального, она находится под домашним арестом.

Как говорится на сайте профсоюза, «Альянс врачей» защищает права медработников, борется за справедливую зарплату и достойные условия труда.