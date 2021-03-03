Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
73,51
88,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для сына сотрудника Росгвардии по делу о резонансном ДТП

Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для сына сотрудника Росгвардии по делу о резонансном ДТП
Автор фото: Роман Марьяненко. Иллюстрация: Е1.RU

Следствие собрало достаточное количество доказательств о том, что молодой человек угнал авто друга и сел пьяным за руль. В результате аварии погибли два человека.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу Владимира Васильева, которого обвиняют в совершении ДТП на улице Малышева, произошедшее в 2019 г. Тогда в аварии погибли два человека. Как пишет JustMedia.ru, прокурор потребовал отправить Васильева в колонию на 13 лет и лишить прав на 3 года.

Следствие пришло к выводу, что водитель был в нетрезвом состоянии и угнал автомобиль друга, а не одолжил его.

DK.RU подробно рассказывал обстоятельства резонансного ДТП. По версии следствия, Владимир Васильев 4 августа 2019 г. выпивал с друзьями, около пяти часов утра он обнаружил ключи от замка зажигания и дверей автомобиля Kia Rio, принадлежащего его знакомому и сел за руль.

На перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге он не справился с управлением, по касательной задел автомобиль SsangYong, а потом врезался в ВАЗ — такси UBER, который стоял на перекрестке на светофоре. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Владимир Васильев в момент ДТП ехал со скоростью более 90 километров в час,

DK.RU рассказывал, что в деле был замешан отец обвиняемого — его уличили в подмене анализов сына.

По данным СМИ, отец Владимира Васильева — полковник, ранее работавший помощником командующего войсками по финансово-экономической части, начальником финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии.

Сам Васильев настаивает, что ДТП произошло, потому что ему стало плохо за рулем и автомобиль стал неуправляем.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Рубен Варданян: «После пандемии России грозит МММ на уровне государства»Рубен Варданян: «После пандемии России грозит МММ на уровне государства»
  • Екатеринбургский девелопер для реализации своего проекта вложит в дороги Перми ₽200 млнЕкатеринбургский девелопер для реализации своего проекта вложит в дороги Перми ₽200 млн
  • Екатеринбург снова не дождется Владимира ПутинаЕкатеринбург снова не дождется Владимира Путина
  • «Терпят нас за вкусняшки»: котики, которые стоят за екатеринбургскими бизнесменами«Терпят нас за вкусняшки»: котики, которые стоят за екатеринбургскими бизнесменами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.