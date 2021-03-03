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Когда ждать третьей волны коронавируса в РФ и можно ли ее избежать: отвечает экс-министр

Вероника Скворцова
Вероника Скворцова. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Без учета вакцинации третья волна пандемии будет неизбежной и возникнет уже через несколько месяцев, а ее пик придется на осень, считает руководитель Федерального медико-биологического агентства.

#НОВОСТИ

Третья волна пандемии коронавируса в России может возникнуть в мае, если не учитывать вакцинацию, заявила глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По словам, разработанные математические модели позволяют прогнозировать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Чтобы избежать третьей волны, надо привить 25% населения за 2 месяца или около 30% до мая.

Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года, — заявила Скворцова в интервью каналу «Россия 24». (цитата по РИА Новости).

За последние сутки в России было выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусом, сообщал оперштаб. Количество новых заражений всю прошлую неделю держался на уровне более 11 тыс. в сутки, и эпидемиологи заявляли, что эпидемиологический процесс стабилизировался. Всего в стране выявлено 4,278 млн заболевших Covid-19, выздоровели 3,85 млн пациентов, умерли 87 348.
 
Согласно опросу «Левада центра» (признан в России иностранным агентом), в России снижается число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса вакциной Спутник V. Если в декабре 2020 г. на это были готовы пойти 38% опрошенных, а 58% – не готовы, то в феврале 2021 г. 30% — готовы, не готовы – 62%. Уже сделали вакцину 4% опрошенных. Те, кто не хочет делать прививку, опасаются побочных эффектов, хотят дождаться конца испытаний  либо в целом не видят в этом смысла.
Автор: Андрей Пермяков
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