Когда ждать третьей волны коронавируса в РФ и можно ли ее избежать: отвечает экс-министр

Без учета вакцинации третья волна пандемии будет неизбежной и возникнет уже через несколько месяцев, а ее пик придется на осень, считает руководитель Федерального медико-биологического агентства.

Третья волна пандемии коронавируса в России может возникнуть в мае, если не учитывать вакцинацию, заявила глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По словам, разработанные математические модели позволяют прогнозировать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Чтобы избежать третьей волны, надо привить 25% населения за 2 месяца или около 30% до мая.

Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года, — заявила Скворцова в интервью каналу «Россия 24». (цитата по РИА Новости).