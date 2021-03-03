«Научился прощать себя». Как рождение ребенка с ДЦП дало главе Microsoft толчок к развитию

Для того, чтобы компания процветала, нужно постоянно выпускать новые продукты. А создать успешные новинки могут только люди с эмпатией, уверен Сатья Наделла. Что еще он говорит о бизнесе?

Нынешний глава Microsoft Сатья Наделла не похож на типичных руководителей технокорпораций. Сам он говорит, что от других лидеров его отличает прежде всего эмпатия.

«Большинство думает, что эмпатию нужно проявлять в личной жизни, в отношениях с семьей и друзьями. Но на самом деле это приоритет, от которого зависит существование бизнеса», — уверен Наделла.

Успешность компании гарантирует продукт, но его время быстро уходит, для появления столь же успешной новинки нужна культура инноваций, а родиться она может только на основе эмпатии, говорит Наделла.

Что такое инновации? Это новые, еще не выраженные потребности. Нельзя просто выслушать потребителей и дать им то, что они хотят. На самом деле они хотят, чтобы вы превосходили их ожидания и предвосхищали их желания. А для этого нужна способность почувствовать себя на месте другого, — поясняет глава корпорации.

Первоначальное представление об эмпатии родившийся и выросший в Индии Наделла получил в семье, пишет Reminder. Однажды его отец-экономист повесил в комнате сына портрет Карла Маркса, а мать прикрепила сбоку изображение индуистской богини Лакшми. Родители явно посылали сыну взаимоисключающие сигналы. Он мог просто снять со стены обе картинки. Но вместо этого прилепил рядом постер со звездой крикета (своим любимым игроком) Вивеком Джайсимхом в знак того, что противоречия не исключают любви и взаимопонимания.

Но куда более серьезный урок жизнь преподнесла позднее. Наделла по-настоящему открыл для себя эмпатию после того, как у него родился сын с церебральным параличом. Тогда он впервые понял, что поначалу в этой ситуации жалел только себя, тогда как на самом деле «несчастье произошло не со мной, а с моим сыном, и мы как родители должны были смотреть на это его глазами».

Развитие эмпатии, по мнению Наделлы, начинается с того, что вы учитесь прощать себя. Признаете, что ошибки могут совершать все, а значит, и вы тоже. «Это помогает вам не делать поспешных выводов, когда речь идет о других людях, — говорит он.

Отцовство, по словам Наделлы, научило его и тому, что нет смысла пытаться быть одним человеком дома и другим — в офисе. Глава Microsoft вообще не верит в баланс между работой и частной жизнью. В какой-то момент он понял, что причина выгорания — не в отсутствии равновесия, а в том, что мы привыкли противопоставлять профессиональную деятельность и свои личные увлечения.

С тех пор я стараюсь достичь не баланса, а полной гармонии между личными и деловыми интересами, — говорит он. Пример такой гармонии — запуск программы по разработке искусственного интеллекта. Став инициатором этого проекта, Наделла смог совместить желание помочь своему сыну и другим людям, страдающим от ограничения подвижности, с интересом к чисто технической проблеме. «Почему я остаюсь в Microsoft почти 30 лет? Потому что я научился использовать компанию как платформу для реализации идей, которыми я по-настоящему увлечен. Это придает работе смысл, а осмысленность снимает напряжение», — объясняет он.

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